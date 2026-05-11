México, Canadá y Estados Unidos anuncian históricas ceremonias inaugurales para el Mundial de 2026

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México inaugurará el Mundial 2026 el 11 de junio con una ceremonia en el Estadio Ciudad de México encabezada por artistas de la talla de Belinda, J Balvin y Maná, y un día después harán lo propio Canadá y Estados Unidos, anunció este viernes la FIFA.

De esta manera, se establecerá un nuevo hito con la celebración de tres ceremonias de apertura en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, en las que Canadá, México y Estados Unidos se unirán para dar inicio al espectáculo más grande del mundo, destacó la FIFA en un comunicado.

La ceremonia en la capital mexicana comenzará 90 minutos antes (17H00 GMT) del partido inaugural del Mundial, entre México y Sudáfrica, y tendrá como tema principal expresiones culturales mexicanas.

Entre los artistas anunciados están Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, que mezclarán sus presentaciones con danza y arte tradicional, además de talentos indígenas y artistas folclóricos.

El concepto visual estará inspirado en el papel picado decorativo, un elemento característico del arte tradicional mexicano.

«El mundo compartirá este momento y así comenzará este torneo», dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, citado en el comunicado.

El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Estadio Azteca, se convertirá en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas, después de las ediciones de 1970 y 1986.

– Un día después, turno de Canadá y Estados Unidos –

El viernes 12 de junio será el turno de Canadá y Estados Unidos de realizar sus ceremonias inaugurales.

Canadá presentará en el Estadio de Toronto su celebración a cargo de estrellas mundiales de la música como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fateh, entre otros.

Según la FIFA, el concepto girará en torno a los mosaicos que reinterpretará el trofeo del Mundial, como un guiño a las diversas culturas y las comunidades canadienses.

«A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá (…) El momento en el que Canadá ocupe su lugar en el mayor espectáculo del fútbol será uno de orgullo, unidad y emoción», anticipó Infantino.

Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento, acogerá la ceremonia de apertura de Estados Unidos con artistas del calibre de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, que repite tras participar de la fiesta en Ciudad de México el día antes.

Según afirmó Infantino, «la ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será el Mundial 2026».

«La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país», agregó el presidente de la FIFA.

Estados Unidos acogerá la mayoría de los 104 partidos del certamen incluidos todos los choques de cuartos de final, de semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, vecina a Nueva York.

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