México celebra como un «paso histórico» aval europeo para firmar acuerdo modernizado

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Ciudad de México, 11 may (EFE).- El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, afirmó este lunes que México “da un paso histórico” en su relación con la Unión Europea (UE), después de que el Consejo Europeo autorizó la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional.

“Hoy celebramos la autorización del Consejo Europeo para firmar” ambos instrumentos con la UE, señaló Velasco en X, donde sostuvo que México fortalece así su asociación estratégica con el bloque y abre “nuevas oportunidades” para el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también celebró la autorización del Consejo de la Unión Europea para la firma de ambos acuerdos y confirmó que se suscribirán durante la Cumbre México-UE, prevista para el próximo 22 de mayo en Ciudad de México.

El anuncio supone un avance formal hacia la modernización del marco que rige la relación bilateral desde el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, vigente desde 2000.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó como una “buena noticia” la autorización europea y afirmó que el Consejo de la Unión Europea avaló los instrumentos jurídicos para modernizar las relaciones, incluida la parte comercial y de inversión.

“Estamos a días de su firma durante la visita de Ursula von der Leyen a nuestro país”, detalló Ebrard en referencia a la presidenta de la Comisión Europea, quien viajará a México para la cumbre acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

De acuerdo con datos del Consejo de la Unión Europea, el comercio de bienes entre México y la UE superó los 86.000 millones de euros en 2025, con cerca de 53.000 millones de euros en exportaciones europeas a México y casi 34.000 millones en importaciones desde el país latinoamericano.

La UE es el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China, y su segundo mayor mercado de exportación, mientras que México es el undécimo socio comercial del bloque europeo.

En servicios, el intercambio bilateral alcanzó 29.500 millones de euros en 2024, último año disponible, mientras que la inversión extranjera directa de la UE en México ascendió a 206.600 millones de euros ese año, con lo que el bloque se ubicó como el segundo mayor inversor en el país.

La versión modernizada del acuerdo incluye un pilar político y de cooperación, así como otro de comercio e inversión.

Según la UE, busca eliminar casi todos los aranceles existentes de México a importaciones europeas, reducir barreras técnicas y reforzar la cooperación en seguridad, justicia, desarrollo sostenible, cambio climático, transformación digital y derechos humanos.

El Acuerdo entrará en vigor plenamente una vez que todos los Estados miembros de la UE y México hayan completado su ratificación, mientras que el tratado previo permanecerá vigente hasta que sea sustituido por la entrada en vigor del acuerdo de asociación completo. EFE

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