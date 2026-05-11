México confirma que sigue en Sinaloa el gobernador acusado de narcotráfico por EE.UU.

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Ciudad de México, 11 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el gobernador de Sinaloa que se ha apartado temporalmente del cargo, Rubén Rocha Moya, permanece en ese estado mexicano, en medio de la acusación de Estados Unidos en su contra por supuestamente colaborar con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.

«Mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él (Rubén Rocha) está en Sinaloa», subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México.

Sheinbaum criticó que hay «muchas mentiras» en redes sociales en este caso y destacó la «importancia» de la información frente a la «propaganda», en medio de los rumores de que Rocha Moya podría ya no estar en su estado natal.

El Departamento de Justicia estadounidense acusó a diez altos cargos del estado, entre ellos el gobernador, de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa y de permitir el tráfico de droga a EE.UU a cambio de sobornos, por lo que solicitó su detención urgente para ser extraditados.

Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó la semana pasado licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República mexicana investiga el caso.

El Gobierno de México ha respondido que esa petición no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.

Todos los implicados han rechazado las acusaciones, en un caso que ha generado una fuerte controversia política en México y tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos

Sheinbaum insistió en que la relación con Washington debe mantenerse bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza mutua.

También rechazó cualquier injerencia o intervención, “menos en asuntos políticos”, aunque afirmó que continúan la comunicación, la colaboración y la coordinación con Estados Unidos. EFE

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