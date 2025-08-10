México fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco

3 minutos

Ciudad de México, 10 ago (EFE).- México fijó precios mínimos de exportación para el tomate fresco, una medida que busca proteger la producción nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno tras la terminación, en julio de 2025, del Acuerdo de suspensión de la investigación antidumping en Estados Unidos, informaron este domingo fuentes oficiales.

Además, estableció las medidas que permitirán a la industria ordenar la exportación de tomate fresco con precios mínimos de exportación.

En un comunicado conjunto emitido este domingo, las secretarías de Economía (Economía) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) indicaron que publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco de origen mexicano.

De esta forma se estableció que el precio mínimo (en dólares por kilo) será para el tomate cherry: 1,7 dólares; tomate bola 0,95; con tallo 1,65 y en racimo 1,7; tomate Roma (saladette) 0,88, y tomate grape (uva) 1,7.

Mientras que otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros) valdrán 1,7 dólares.

El comunicado señaló que entre los puntos clave del acuerdo se encuentra que aplica únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos sino mantener el orden en el comercio exterior del sector.

Además, los precios serán revisados anualmente o antes si las condiciones del mercado lo requieren.

También señaló que los titulares de Economía y Agricultura de México, Marcelo Ebrard y Julio Berdegué, respectivamente, agradecieron el trabajo colaborativo entre los productores y exportadores de tomate mexicano que estuvieron presentes en todas las mesas de trabajo que se llevaron a cabo hasta concretar este acuerdo.

El pasado 14 de julio el Gobierno de México manifestó su inconformidad con la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de reactivar una cuota compensatoria del 17,09 % a las exportaciones mexicanas de tomate fresco tras el retiro del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping que estaba vigente desde 2019.

La nota indicó que desde 1996 los productores estadounidenses han solicitado repetidamente medidas antidumping contra el tomate mexicano, alegando competencia desleal.

La investigación ha sido suspendida en cinco ocasiones, la última en 2019, pero el nuevo anuncio reactiva las cuotas, en un contexto donde el Gobierno mexicano también negocia aranceles en acero, aluminio y el sector automotriz, de cara a la revisión del Tratado México, EE.UU. Y Canadá (T-MEC) en 2026.

Además, Economía y Agricultura informaron que, durante los últimos tres meses, acompañaron a los productores nacionales en las negociaciones con sus contrapartes estadounidenses, pero a pesar de las “propuestas constructivas” y viables para alcanzar una solución, estas no fueron aceptadas por el Gobierno de EE.UU., lo que México atribuyó a razones políticas más que comerciales.

México destacó la dependencia del mercado estadounidense del tomate mexicano ya que, según datos oficiales, dos de cada tres tomates que se consumen en ese país son cultivados en México. EFE

jmrg/cpy