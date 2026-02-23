México informa que 25 militares fallecieron en ataques tras operativo contra El Mencho

1 minuto

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- Un total de 25 miembros de la Guardia Nacional mexicana murieron el domingo en la ola de violencia que sacudió a varios estados del país tras la muerte de El Mencho, líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo federal, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco o Michoacán (oeste), informó García Harfuch en rueda de prensa, a la vez que lamentó que se produjeron «cobardes ataques» que causaron la muerte de «25 militares». EFE

des/afs

(Foto) (Vídeo)