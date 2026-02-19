México intercepta una embarcación con cuatro toneladas de cocaína en el océano Pacífico

Ciudad de México, 19 feb (EFE).- Agentes de la Secretaría de la Marina de México interceptaron una embarcación «semisumergible» con tres tripulantes y con más de cuatro toneladas de cocaína en el océano Pacífico, a 463 kilómetros del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima (oeste), informó este jueves una fuente oficial.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, enmarcó este operativo como parte de la «vigilancia permanente» de la Marina en los mares mexicanos, y detalló que la mercancía incautada eran 179 bultos con más de cuatro toneladas de cocaína.

En un comunicado paralelo, la cartera explicó que en la operación, liderada por la Armada mexicana, se detuvieron a los tres integrantes de la embarcación, una semisumergible catalogada como Embarcación de Bajo Perfil (LPV en inglés).

Las autoridades mexicanas destacaron que se contó con información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de los Estados Unidos.

El operativo de seguridad se produjo a más de 460 kilómetros al sur del puerto de Manzanillo, en el que participaron una patrulla oceánica, dos interceptadoras y cuatro aeronaves.

Las personas arrestadas serán puestas a disposición de la autoridad judicial, quienes determinarán su situación legal.

«Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas», concluye la nota informativa.

El funcionario remarcó que en la última semana las fuerzas de seguridad lograron asegurar cerca de diez toneladas de cocaína, lo que representa una «afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado».

Esta acción, además, se produce una semana después de que Estados Unidos y México anunciaran otra incautación similar, en este caso de 188 bultos de cocaína en aguas internacionales, al oeste de isla Clarión, antiguamente llamada Santa Rosa y ubicada en el océano Pacífico.

Según subrayaron, fue uno de los aseguramientos de droga «más importantes en lo va de 2026». EFE

