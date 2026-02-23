México llama a reemplazar neumáticos afectados de la marca General Tire Grabber

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó este lunes a reemplazar neumáticos afectados de la marca General Tire Grabber HTS 60, medida 245/75R17 121/118S debido a un posible desprendimiento entre la banda de rodamiento y el compuesto base.

Mediante un comunicado, la dependencia encargada de la protección al consumidor difundió el aviso en el que señaló que la alerta es para 1.539 neumáticos que presentan este desperfecto.

“Bajo ciertas condiciones podría desarrollarse una separación localizada entre la banda de rodamiento y el compuesto base, lo que a su vez provocaría el desprendimiento de la banda”, apuntó el documento.

Aunque esta afectación en la banda no necesariamente provocaría la pérdida de control del vehículo, “es probable que el conductor perciba ruidos y vibraciones antes o durante la separación”, detalló la Profeco.

En ese sentido, la empresa responsable ha indicado que el cambio de neumáticos “será sin costo para las personas y que realizará el reembolso correspondiente a los distribuidores”.

Asimismo, la compañía indicó que detendrá la venta de las llantas afectadas y que, además de publicar el llamado en su página web, contactará a quienes las hayan adquirido mediante correo electrónico, vía telefónica y correo postal, para “coordinar la inspección y reemplazo”. EFE

