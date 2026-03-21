México reactiva el subsidio a las gasolinas en medio del alza global del petróleo

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Ciudad de México, 20 mar (EFE).- La Secretaría de Hacienda de México anunció este viernes la reactivación del subsidio al impuesto a las gasolinas Magna, Premium y diésel para la semana del 21 al 27 de marzo, tras varios meses sin otorgar este estímulo, en medio del encarecimiento del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el apoyo aplicará a los tres combustibles, en un contexto de recientes incrementos en los precios internacionales del petróleo.

El subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no se otorgaba desde hace casi un año.

Para la semana del 21 al 27 de marzo, el estímulo fiscal será de 24,08 % para la gasolina Magna, equivalente a alrededor de 1,61 pesos (unos 0,09 dólares) por litro; de 7,47 % para la Premium, unos 0,42 pesos (0,02 dólares); y de 61,8 % para el diésel, cerca de 4,5 pesos (0,25 dólares) por litro.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha afirmado que su Gobierno cuenta con mecanismos fiscales para amortiguar posibles alzas en los combustibles ante el encarecimiento del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado preocupación por el suministro energético global.

En particular, el IEPS permite ajustar o reducir el impuesto para evitar incrementos en los precios al consumidor. EFE

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