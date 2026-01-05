México reafirma rechazo a ataque a Venezuela: “Intervención nunca ha traído democracia”

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este lunes el rechazo de su Gobierno al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero y aseguró que la intervención “nunca ha traído democracia”.

“Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, la mandataria mexicana recalcó que “solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno”.

Sheinbaum enfatizó que esta postura está consagrada en la Constitución mexicana y respaldada por el derecho internacional.

“La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que “para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, no son opcionales ni negociables”.

Por ello, advirtió que “la acción unilateral, la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI”.

Sheinbaum planteó una visión alternativa para el continente americano basada en la cooperación y no en el uso de la fuerza.

“La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación educación y bienestar social”, sostuvo.

En cuanto a la relación bilateral con Estados Unidos, Sheinbaum explicó que México ha establecido un entendimiento basado en cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Indicó que México coopera con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en el combate al narcotráfico “incluso por razones humanitarias”, pero insistió en que la violencia en el país tiene entre sus causas “la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

Recordó, también, que su Gobierno ha señalado que debe combatirse «con firmeza» a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero tanto en México como en Estados Unidos y reiteró que la atención a las causas «también es fundamental».

Finalmente, reafirmó que “en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación, sí, subordinación e intervención, no”.

La postura de México se da luego del posicionamiento conjunto que Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, España y México emitieron el domingo para rechazar la operación militar en Venezuela y advertir que sienta un precedente de alto riesgo para la paz regional. EFE

