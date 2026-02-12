México y EE.UU. incautan 188 bultos con toneladas de cocaína en aguas internacionales

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- Agentes de México y Estados Unidos incautaron 188 bultos con toneladas de cocaína en aguas internacionales, informó este miércoles la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

En un comunicado, la Semar precisó que «aún no se ha determinado el pesaje oficial de esta carga con las autoridades ministeriales, aunque representa uno de los aseguramientos de droga más importantes en lo va de 2026», en el que además hubo personas detenidas.

Sin dar detalles sobre los sujetos capturados, la institución militar afirmó que fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

En cuanto al operativo, la dependencia apuntó que se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva de México, por lo que ocurrió a las afueras del espacio marítimo del país, al oeste de Isla Clarión, antiguamente llamada Santa Rosa y ubicada en el océano Pacífico.

Debido a que el decomiso sucedió en aguas internacionales, la Semar explicó que el despliegue se dio con elementos de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) y la Guardia Costera (USCG) de Estados Unidos, “como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo”.

“Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos”, subrayó el documento.

El anuncio por parte de la Semar ocurre el mismo día en el que el Senado de México autorizó la entrada de 19 efectivos del cuerpo de los Navy Seals de la Marina estadounidense, quienes participarán en actividades militares conjuntas de adiestramiento con las Fuerzas Armadas mexicanas. EFE

