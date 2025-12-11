The Swiss voice in the world since 1935
Machado agradece a quienes «arriesgaron sus vidas» para que ella pudiera estar en Oslo

Oslo, 11 dic (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció este jueves la ayuda de aquellas personas que «arriesgaron sus vidas» para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como «una experiencia bastante extraordinaria».

«Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto», señaló en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

«Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo. EFE

