Machado en el Parlamento noruego: «el mundo está con nosotros»

Oslo, 11 dic (EFE).- La Nobel de la Paz María Corina Machado visitó este jueves tras llegar a Oslo el Parlamento noruego (Storting), donde afirmó que el mundo apoya a la oposición venezolana y que espera regresar pronto a su país para compartir el Nobel con sus compatriotas.

«El mundo está con nosotros y no estamos solos. Éste es un momento definitorio», declaró a los medios de acuerdo con la agencia noruega NTB tras ser recibida con un abrazo por el presidente del ‘Storting’, Masud Gharahkhani.

«Estoy muy contenta, muy honrada y muy agradecida a todos en Noruega», afirmó y explicó que varias personas arriesgaron sus vidas para lograr que ella pudiera viajar a la capital noruega.

«Este reconocimiento les pertenece a ellos y pronto podré llevarlo a casa. Así que muchas gracias», declaró Machado, que tras aterrizar de madrugada en Oslo compareció ante sus seguidores desde el balcón del Grand Hotel y cantó con ellos el himno nacional venezolano.

La opositora también denunció que la policía venezolana está parando por las calles a los jóvenes y deteniéndoles si encuentran en sus móviles noticias sobre el Nobel.

Por su parte, Gharahkhani destacó que para Machado, que vive en Venezuela en paradero desconocido y no era vista en público desde enero de este año, ha sido un viaje «largo y peligroso», pero que pese a todas las dificultades lo ha emprendido porque quiere «dar voz al pueblo de Venezuela».

«Es un premio para ella, pero también es un premio para el pueblo de Venezuela, donde se celebraron unas elecciones en las que se pidió un cambio que no fue aceptado por el brutal régimen», aseguró en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre las críticas por la elección de Machado para el Nobel, Gharahkhani señaló que el Nobel de la Paz siempre es controvertido, pero que hay que reconocer la lucha que está librando la opositora.

Aunque Machado no llegó a tiempo para la ceremonia de entrega este miércoles, donde su discurso de aceptación fue leído por su hija Ana Corina Sosa, está previsto que este jueves comparezca ante los medios con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store y más tarde celebre una rueda de prensa a las 12:30 hora local (11:30 GMT). EFE

