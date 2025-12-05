The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Macron celebra el acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda y llama a las partes a respetarlo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 5 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró este viernes la firma en Washington del acuerdo de paz entre los jefes de Estado de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, y lanzó un llamamiento a todas las partes para que lo respeten y así sea posible «una paz duradera» en la región de los Grandes Lagos.

«Hago un llamamiento a todos para que respeten sus compromisos con una paz duradera para los pueblos del este de la República Democrática del Congo y la región de los Grandes Lagos», declaró Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Destacó que «el compromiso de las partes y los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y Catar, junto con Togo, mediador de la Unión Africana, hicieron posible este avance».

Macron reiteró el compromiso de Francia de contribuir a la paz en la región de los Grandes Lagos, y recordó la conferencia que celebró en París junto con Togo el pasado 30 de octubre y en la que anunció más de 1.500 millones de euros en ayuda para las poblaciones vulnerables y el establecimiento de corredores humanitarios en la zona.

Al acto -celebrado en la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos, un organismo bajo control del Departamento de Estado y rebautizado con el nombre de Trump- asistió el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, junto con los presidentes de Angola, Burundi y Kenia, además de representantes de Uganda y Togo.

Esta firma se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco destinado a avanzar hacia el fin del conflicto en el este de la RDC. EFE

cat/ac/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR