Macron da a Lecornu segunda oportunidad hasta el miércoles para intentar formar gobierno
París, 6 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió este lunes dar una segunda oportunidad al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para intentar negociar hasta el próximo miércoles «una plataforma de acción» que dé estabilidad al país.
«El presidente de la República ha confiado a Sébastien Lecornu, primer ministro saliente encargado de la continuidad del cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales el miércoles por la noche para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país», indicó el Palacio del Eliseo.EFE
cat-lmpg/rf