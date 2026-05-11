Macron defiende la restitución de obras robadas a países africanos en la época colonial

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Nairobi, 11 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió este lunes en Nairobi la restitución de obras robadas a países africanos durante la época colonial para que sus habitantes puedan conocer sus raíces.

Macron abogó por la devolución de esos objetos durante la primera jornada de la Cumbre África Adelante, una histórica reunión francoafricana de dos días en la capital keniana a la que se espera que asistan una treintena de jefes de Estado y Gobierno del continente.

«Es muy importante que los jóvenes de Abiyán, Cotonú o cualquier otro lugar del continente puedan ver las grandes obras que han moldeado su historia, su patrimonio cultural, su imaginario, y que a menudo también han nutrido su religión», declaró Macron en la Universidad de Nairobi, que alberga el foro de negocios de la cumbre que se celebra este lunes.

El mandatario se pronunció así después de que el Parlamento francés aprobase el jueves pasado una ley que busca facilitar la devolución de bienes culturales públicos a Estados extranjeros en los que quede demostrada una apropiación ilícita que se haya producido entre 1815 y 1972, en su mayoría en sus antiguas colonias.

«Muchas de estas obras deben regresar a los países donde se originaron, y donde a menudo tenían un carácter sagrado y religioso mucho más complejo que el que se les atribuyó posteriormente», subrayó Macron.

Del mismo modo, destacó que no se les puede decir a los jóvenes africanos que viajen «hasta los confines de la tierra» para entender «de dónde vienen y quiénes son».

Sin embargo, quiso distinguir las obras robadas y saqueadas de aquellas que fueron donadas en condiciones «adecuadas», en diálogo con los museos de países africanos, y remarcó que es «muy importante» mantener estas piezas.

«No puede haber universalismo sin una restitución justa, sin que estas obras que fueron saqueadas bajo las condiciones definidas no sean devueltas, y sin la construcción de museos en el continente africano, pero muchos países del Sur Global no han tenido esta oportunidad», agregó Macron.

En ese sentido, indicó que «no se trata de enviar obras de vuelta a países donde no hay conservadores o condiciones adecuadas para recibirlas», sino de dialogar con los países de origen para permitir que éstas sean preservadas correctamente.

Francia ha devuelto durante los últimos años varios objetos a países de los que fueron sacados sin su consentimiento, el último de los cuales fue el llamado ‘tambor parlante’ sagrado del pueblo ebrié, retornado a Costa de Marfil en febrero pasado y que estaba en el Museo Quai Branly de París.

En septiembre de 2025 restituyó a Madagascar tres cráneos de dignatarios del reino sakalava, llevados a Francia tras una masacre colonial de 1897, en la primera devolución de restos humanos realizada por el país. EFE

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