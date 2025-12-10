Macron espera «respuestas concretas» para que Francia se pronuncie sobre pacto UE-Mercosur

3 minutos

París, 10 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, espera «respuestas concretas y eficaces» sobre las tres demandas francesas para pronunciarse entre el 16 y el 19 de diciembre, cuando los Estados miembros de la UE están llamados a hacerlo, sobre el acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

Así lo explicó al término del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, quien recordó que el presidente francés estimó que el pacto con los países sudamericanos (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) «no es un buen acuerdo tal y como está» e insistió en que las exigencias francesas sean atendidas.

Bregeon mencionó las cláusulas de salvaguarda (cuando una de las partes puede tomar medidas temporales para limitar las importaciones de un producto específico); las cláusulas espejo (mismas reglas que en la UE a los productos importados); y un refuerzo de los controles fitosanitarios.

A ese respecto, la Comisión Europea (CE) ya había presentado en septiembre unas medidas de salvaguarda para los productos agrícolas más sensibles y prometió intervenir en caso de desestabilizacion del mercado. Estas medidas fueron endurecidas esta semana por la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo a la espera de una votación final en el pleno de la cámara legislativa.

Bregeon contó que el presidente francés, Emmanuel Macron, denunció durante el Consejo de Ministros que «todavía hay productos que no cumplen» con las reglas sanitarias de la UE y que «llegan al suelo europeo».

La portavoz habló del «pollo y el vacuno» y advirtió de que el presidente «fue muy claro en decir que no habrá ninguna forma de tolerancia o complacencia» al respecto.

El rechazo al acuerdo entre la UE y el Mercosur es uno de los pocos puntos consensuales entre los grandes partidos franceses, desde la extrema derecha, hasta la izquierda radical.

Los agricultores franceses, en la primera línea opositora al pacto y que llegaron a paralizar parte del país en enero de 2024, ya preparan para la semana del 16 de diciembre protestas en Bruselas.

El sector agropecuario el que más inquieta a Francia debido a que, sobre todo Brasil y Argentina, son una potencia exportadora en la carne bovina, pero también hay preocupación en los sectores de las aves de corral, azúcar y miel.

La CE firmó el acuerdo con el Mercosur en diciembre de 2024, después de 25 años de negociaciones, un pacto que necesita ser refrendado por los Estados miembros de la UE y que formaría uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada de 780 millones de personas. EFE

atc/jgb