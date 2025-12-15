Macron felicita a Kast por su victoria en Chile y desea colaborar en desafíos globales

París, 15 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y expresó su deseo de que los dos países sigan trabajando juntos en los desafíos globales.

«Felicitaciones a José Antonio Kast por su elección como presidente de la República de Chile», escribió en español Macron en sus redes sociales.

El jefe de Estado expresó su deseo de que Francia y Chile «continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar las relaciones».

El presidente francés agradeció también al presidente saliente, el izquierdista Gabriel Boric, por el «trabajo fructífero realizado juntos en los últimos años al servicio de Francia y de Chile».

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile al derrotar por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el presidente electo, exdiputado ultracatólico de 59 años, obtuvo el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de Jara.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a la presidencia de Chile desde el retorno a la democracia en 1990. EFE

