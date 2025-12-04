Macron promete trabajar para que el periodista Gleizes vuelva a Francia «lo antes posible»

París, 4 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este jueves su voluntad de seguir trabajando para conseguir que el periodista deportivo Christophe Gleizes, condenado ayer en Argelia a siete años de prisión, vuelva a Francia «lo antes posible».

«Seguiremos trabajando con las autoridades argelinas para lograr su liberación y su regreso a Francia lo antes posible», dijo Macron desde China, dónde se encuentra de visita oficial, en un mensaje trasladado en París por el Palacio del Elíseo.

El jefe del Estado francés, que mostró su «profunda preocupación» por la ratificación de la condena en apelación, se expresó así en la misma línea que el Ministerio de Exteriores se había pronunciado anoche.

En un comunicado, el Ministerio «deploró que su plena cooperación con las autoridades argelinas y las explicaciones proporcionadas por su defensa no hayan servido para cambiar el veredicto» de condena, que confirmó ayer la Justicia del país norteafricano en apelación por «apología del terrorismo».

«Hacemos un llamamiento a su liberación y esperamos una solución favorable con el fin de que pueda reencontrarse rápidamente con sus allegados», indicó Exteriores, que recordó la defensa que Francia hace «en todo el mundo de la libertad de prensa».

El Ministerio recordó que desde su arresto en mayo de 2024 Gleizes ha contado con asistencia consular y que los servicios diplomáticos galos han estado junto a él en todo momento, prestándole apoyo y asesorando a sus abogados.

El periodista había entrado en Argelia con un visado de turista pero con la intención de efectuar varios reportajes deportivos, algo que el derecho del país pena con una multa.

Pero fue detenido en Tizi Ouzou, a unos cien kilómetros al este de la capital, acusado de glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos.

Gleizes entró en contacto con el presidente del club de esa ciudad, figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, considerado terrorista por Argel.

En junio pasado fue condenado a siete años de cárcel y la Fiscalía pidió aumentar la pena a diez años, aunque finalmente se confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia. EFE

