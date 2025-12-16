Macron quiere una ley a comienzos de 2026 para prohibir el acceso de menores de 16 a redes

París, 16 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes que quiere una ley a comienzos de 2026 para prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años a través de un sistema similar al que se usa actualmente en las webs pornográficas.

«La idea es tener un texto de ley a comienzos del próximo año que establezca una mayoría de edad para el acceso a redes fijada en los 16 años», adelantó Macron, en un encuentro organizado en Marsella por el diario regional de La Provenza.

El presidente mencionó el modelo de Australia, que desde hace una semana prohíbe las redes para menores de 16 años, y detalló que el proyecto en Francia es tener un sistema de verificación similar al que está en vigor en Francia desde 2024 para impedir que los menores accedan a las páginas web pornográficas. EFE

