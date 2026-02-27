Macron remodela su gobierno en Francia tras la marcha de la ministra de Cultura

El presidente francés, Emmanuel Macron, remodeló este jueves su gobierno tras la dimisión la víspera de la ministra de Cultura, Rachida Dati, candidata conservadora a la alcaldía de París en las elecciones de marzo.

Dati, de 60 años, abandonó el cargo tras dos años marcados especialmente por el espectacular robo en octubre de joyas en el museo del Louvre.

La reemplazará la expresidenta del Palacio de Versalles y consejera de Macron, Catherine Pégard.

Los cinco cambios anunciados por la presidencia francesa se suman al nombramiento el domingo de David Amiel como ministro de Cuentas Públicas, tras la polémica designación de su predecesora Amélie de Montchalin como presidenta del Tribunal de Cuentas.

Macron, cuyo segundo mandato termina a mediados de 2027 y no puede presentarse a su reelección, opta por mantener en gran parte el gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, nombrado en septiembre, para el último año de su gobierno.

Las elecciones municipales, previstas el 15 y 22 de marzo, se anuncian como una primera prueba para las alianzas partidista de cara a la presidencial de 2027, cuando el panorama político se encuentra muy fragmentado y polarizado en Francia.

En París, la elección del sucesor de la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, se anuncia incierto con hasta cinco posibles candidatos en el balotaje, según los sondeos: Emmanuel Grégoire (socialista), Dati, Pierre-Yves Bournazel (centroderecha), Sophia Chikirou (izquierda radical) y Sarah Knafo (ultraderecha).

Pese a pertenecer a un partido de la coalición gobernante en Francia, Bournazel rechazó cualquier alianza con Dati, quien, por su parte, será juzgada en septiembre por corrupción y abuso de poder por un supuesto caso de tráfico de influencias cuando era miembro del Parlamento Europeo.

De cara a la presidencial, la ultraderecha lidera los sondeos, pero el nombre final de su candidato se conocerá a partir de julio cuando el tribunal de apelación decida si mantiene los cinco años inhabilitación impuestos a su líder, Marine Le Pen, por malversación de fondos públicos europeos.

