Macron y Stubb quieren que la UE prohíba la exportación de petróleo ruso por vía marítima

París, 23 feb (EFE).- Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Finlandia, Alexander Stubb, se pronunciaron este lunes a favor de que el próximo paquete de sanciones a Rusia incluya la prohibición total de la exportación de petróleo ruso por vía marítima.

«Seguiremos aumentando la presión sobre Rusia. Tenemos que avanzar en el vigésimo paquete de sanciones de la UE», señaló Macron en el Palacio del Elíseo en una comparecencia ante la prensa junto a Stubb, antes de mantener un encuentro bilateral.

El presidente francés dijo que ese nuevo paquete debe contemplar en particular «una prohibición total de los servicios marítimos para la exportación de petróleo» y más medidas contra «la flota fantasma rusa».

El presidente finlandés también coincidió en la idea de que «hay que seguir apoyando a Ucrania militar y económicamente y poner presión a Rusia» y, en concreto, se refirió a la necesidad de aplicar más sanciones energéticas, incluida «la prohibición total de los servicios marítimos para el transporte de petróleo y carbón».

Macron, quien recordó que, a partir de mañana, se va a entrar en el quinto año de guerra en Ucrania tras la invasión rusa, aseguró que su «determinación para apoyar a Ucrania es completa», con apoyo financiero y militar.

A ese respecto, se refirió al préstamo de 90.000 millones de euros acordado a Kiev, de los cuales 60.000 millones son para material militar.

El presidente francés mencionó la reunión por vídeoconferencia que este martes mantendrán los 35 países de la coalición de voluntarios, que preparan garantías de seguridad para Ucrania para el caso de que se llegara a un alto el fuego o un acuerdo de paz con Rusia. Esta vez, Estados Unidos no participará en esa cita.

Stubb destacó que el «dilema» actual que se plantea es que el presidente ruso, Vladímir Putin, «no está ganando la guerra pero no puede hacer la paz», y de ahí la necesidad de presionarle con nuevas sanciones.

Según el jefe del Estado finlandés, la situación actual es para Putin «un fracaso estratégico» porque con la invasión de febrero de 2022 intentó hacerse con el control de Ucrania e impedir la ampliación de la OTAN, y no ha conseguido ni lo uno ni lo otro.

«Es también un fracaso militar», añadió, porque «pierde muchos soldados», y también «un fracaso económico».

Macron y Stubb aludieron igualmente a la necesidad de reforzar la seguridad del Ártico, una cuestión que pasó a ocupar el primer plano de la actualidad internacional por las ambiciones del presidente estadounidense sobre Groenlandia.

«Tenemos que reforzar nuestra postura de defensa en el Ártico», comentó el presidente francés, que destacó que hay que hacerlo a escala europea y que la UE debe implicarse en esos esfuerzos revisando su estrategia para esa región.

El finlandés, por su parte, puntualizó que ese refuerzo de la seguridad en el ártico no se tiene que limitar a Groenlandia, sino también a la parte del Ártico en la que están Noruega, Suecia y Finlandia.

Tras su encuentro bilateral en el Palacio del Elíseo, Macron y Stubb se conectaron a una videoconferencia con los dirigentes de los países nórdicos y de las repúblicas bálticas.

Como anticipó el dirigente francés, uno de los puntos principales de las conversaciones de este lunes es el refuerzo del pilar europeo de la OTAN y el aumento de las capacidades de defensa de la UE. EFE

