Macron y Stubb quieren que la UE prohíba la exportación petróleo ruso por vía marítima

París, 23 feb (EFE).- Los presientes de Francia, Emmanuel Macron, y de Finlandia, Alexander Stubb, se pronunciaron este lunes a favor de que el próximo paquete de sanciones a Rusia incluya la prohibición total de la exportación de petróleo ruso por vía marítima.

«Seguiremos aumentando la presión sobre Rusia. Tenemos que avanzar en el vigésimo paquete de sanciones de la UE», señaló Macron en el Palacio del Elíseo en una comparecencia ante la prensa junto a Stubb, antes de mantener un encuentro bilateral.

El presidente francés dijo que ese nuevo paquete debe contemplar en particular «una prohibición total de los servicios marítimos para la exportación de petróleo» y más medidas contra «la flota fantasma rusa».

El presidente finlandés también coincidió en la idea de que «hay que seguir apoyando a Ucrania militar y económicamente y poner presión a Rusia» y, en concreto, se refirió a la necesidad de aplicar más sanciones energéticas, incluida «la prohibición total de los servicios marítimos para el transporte de petróleo y carbón». EFE

(foto)