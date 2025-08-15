The Swiss voice in the world since 1935

Macron y Zelenski planean verse después de la reunión de Putin y Trump en Alaska

París, 15 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, planean reunirse en persona después de la crucial cumbre que mantendrán este viernes en Alaska los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin.

«El presidente de la República mantuvo ayer y hoy nuevas conversaciones con el presidente Zelinski. Acordaron reunirse en el momento más oportuno y eficaz, es decir, tras la reunión de Alaska y en función de la agenda», transmitieron este viernes fuentes del Elíseo a la prensa, sin precisar más detalles.

Ni Zelenski ni representantes europeos formarán parte de las conversaciones en Alaska, en las que el objetivo de Trump es lograr un alto el fuego.

El miércoles, sin embargo, los aliados de Ucrania mantuvieron una serie de videoconferencias preparatorias, tanto entre ellos como con el Gobierno estadounidense, en las que Zelenski participó desde Berlín para dar una imagen de unidad.

En ellas, se dejó clara la postura de que no se deberán discutir con Rusia cesiones territoriales sin Ucrania sentada a la mesa de negociación y de que la paz debe obtenerse con garantías de seguridad futura para el país invadido.

Trump, según transmitió posteriormente el propio Macron a la prensa, compartió esos posicionamientos. EFE

