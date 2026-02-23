Madres Buscadoras de Sonora tras rastro de la madre de periodista desaparecida en Tucson

María León

Tucson (EE.UU.), 23 feb (EFE).- Integrantes del grupo mexicano Madres Buscadoras de Sonora, expertas en la exploración del desierto para dar con el paradero de familiares secuestrados, se sumaron a la búsqueda de la madre de la conocida periodista estadounidense Savannah Guthrie en Tucson, en el estado estadounidense de Arizona.

Desde su creación en 2019, el colectivo ha localizado a más de 5.000 personas, entre ellas algunas con vida, y desde este domingo concentra sus esfuerzos en dar con el paradero de Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida desde hace 23 días.

Es la primera vez que participan en una búsqueda en Estados Unidos, donde aportarán la experiencia acumulada durante años en la localización de personas desaparecidas en Sonora (México), muchas de ellas integrantes de sus propias familias y víctimas del crimen organizado.

«Buscaremos señales en el desierto, señales en los caminos, si se ven señales de que algo fue arrastrado, si hay ramas rotas, si hay cactus pisados, eso puede ser un indicio», dijo a EFE Patricia Ramírez, una de las voluntarias.

Desde hace varios años la mexicana también busca a uno de sus hijos, quien desapareció en marzo del 2021 en Sonora.

«Nosotros aportamos nuestro corazón y nuestro dolor como madres, entre más pasa el tiempo sabemos que el temor y el dolor crece, es un dolor que nunca se va, que nunca te deja», dijeron las madres, que llevan camisetas con las fotos de sus hijos desaparecidos.

Recalcaron que lo peor es la incertidumbre y explicaron que muchas personas que han sufrido el secuestro de un ser querido prefieren saber si ha fallecido y recuperar sus restos que vivir con desconfianza toda la vida.

Nancy Guthrie fue dada por desaparecida el pasado 31 de enero, presuntamente tras un secuestro en su vivienda en la ciudad de Tucson, y hasta ahora la investigación registra escasos avances y no hay ningún detenido.

La policía local, en coordinación con el FBI, investiga cientos de pistas en un caso que ha captado la atención nacional e internacional. El colectivo aseguró haber sido contactado por una amiga cercana a la familia Guthrie.

«Queremos que la familia de Nancy pueda tener también esa paz, su búsqueda es algo urgente debido a los problemas médicos, su problemas de corazón y realmente esperamos que sea encontrada con vida’, dijo a EFE Guadalupe Tello, otra miembro del colectivo.

«Nosotros entendemos muy bien lo que está pasando la familia Guthrie, esa incertidumbre de no saber dónde está tu ser querido, no saber si tiene hambre, si tiene frío, si lo tratan bien»,

Tello se unió al grupo de madres después que su hijo Gilman Agramon Tello desapareciera en noviembre de 2020 durante un paseo en Magdalena de Kino, una popular playa en Sonora.

Las Madres Buscadoras de Sonora iniciaron este domingo la búsqueda visitando viviendas cercanas a la casa de Guthrie y entregándoles folletos sobre el caso.

Ese folleto forma parte ahora del improvisado altar que la comunidad ha colocado a las afueras de la casa de Guthrie, con flores amarillas en señal de esperanza por su pronto regreso.

El colectivo de madres de Sonora fue establecido en 2019, en un grupo de voluntarios que buscan y rastrean la presencia de fosas clandestinas.

Este movimiento nació debido a la frustración de muchos familiares que sienten que en México las autoridades no hacen lo suficiente para encontrar a sus seres queridos, muchos de ellos víctimas de secuestros a manos del crimen organizado.

La cruz de metal

Tello indicó que esta semana el grupo de mujeres comenzarán a rastrear los caminos cercanos a la casa de Guthrie con sus propias herramientas de búsqueda.

Principalmente llevan una cruz hecha de metal, la cual entierran en lugares donde ven que la tierra recientemente ha sido removida.

«La enterramos y después olemos la punta, si detectamos ese olor inconfundible de cadáver, entonces marchamos al lugar y aquí es donde escarbamos», explicó la voluntaria.

El colectivo obtuvo los permisos para cooperar con la Oficina del Alguacil del Condado Pima.

En este caso durante sus recorridos si llegan a encontrar algo que consideren de importancia para el caso lo primero que deben hacer es informar a las autoridades locales.

«Nosotros estamos muy familiarizadas con la búsqueda en el desierto, es un lugar difícil, inhóspito, algo con lo que no todos están familiarizados», explicó Tello. EFE

