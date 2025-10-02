Madrid renueva su convenio con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)

The Swiss voice in the world since 1935
Madrid, 2 oct (EFE).- Madrid renovó el convenio que tiene con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), por un importe de 959.000 euros, para financiar el funcionamiento y la actividad institucional de la entidad durante 2025 y consolidar la vocación integradora de la capital española.

“Este convenio permitirá a Madrid consolidar su vocación iberoamericana de cara a 2026, año en el que la ciudad será sede del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, dentro del calendario oficial de la Conferencia Iberoamericana, donde los gobiernos locales tendrán un papel protagonista en la reflexión sobre los grandes retos globales desde la perspectiva urbana”, resaltó este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

El acuerdo incluye la organización de encuentros de los órganos de gobierno de la UCCI, iniciativas culturales como la conmemoración del 43 aniversario de esta Unión, de la que es copresidente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la participación en foros internacionales de referencia.

El convenio aprobado permitirá también financiar un amplio programa de actividades durante 2025.

En paralelo, se apoyará la participación de la UCCI en foros internacionales de referencia, consolidando así su papel como una de las principales herramientas de transformación, cooperación, diálogo, intercambio de conocimientos y soluciones del ámbito iberoamericano.

En noviembre del próximo año, Madrid acogerá el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, incluido en el calendario oficial de la Conferencia Iberoamericana, que servirá para reflexionar sobre los grandes retos globales desde la perspectiva local y poner en valor el papel de las ciudades como agentes de cambio con capacidad de incidencia en la gobernanza mundial.

La UCCI es la Secretaría Técnica de este encuentro que se desarrolla cada dos años en el marco de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que en 2026 se celebrará en Madrid.EFE

