Maduro confía en que se mantenga el acuerdo con EE.UU. para la recepción de migrantes

Caracas, 4 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este jueves su confianza en que «semana tras semana» se mantenga el acuerdo suscrito en enero de este año con la Administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para recibir a migrantes, pese a las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

El mandatario recordó que el miércoles aterrizó en su país un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines con 266 repatriados desde Phoenix, Arizona, en un contexto marcado por el despliegue militar de la nación norteamericana en el Caribe y por una crisis de la conectividad aérea en Venezuela. EFE

