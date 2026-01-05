Maduro dice que sigue siendo el presidente de Venezuela y que es un prisionero de guerra

1 minuto

Nueva York, 5 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró hoy en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que sigue siendo el presidente de ese país y que se considera «un prisionero de guerra».

«Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas», afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan. EFE

jco-syr/jlp