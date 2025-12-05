The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Maduro pide a los cuerpos policiales estudiar «todas las formas» de lucha armada

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 5 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este viernes a los cuerpos policiales del país estudiar, tanto en la teoría como en la práctica, «todas las formas de lucha armada» popular, policial y militar, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de «amenaza». EFE

sc/lb/lnm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR