The Swiss voice in the world since 1935

Maduro pide reestructurar el cuerpo técnico de la selección tras la derrota ante Colombia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 10 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este miércoles una reestructuración del cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol -encabezada por el argentino Fernando Batista-, un día después de la que calificó como una «dolorosa pérdida» ante Colombia por 3-6 con lo que la Vinotinto quedó sin el pase a la repesca para el Mundial de 2026.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que «toda» la nación exige también «una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto».

El cuerpo técnico también está integrado por los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, asistente técnico y preparador físico, respectivamente, y el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros. EFE

csm/lb/laa

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR