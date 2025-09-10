Maduro pide reestructurar el cuerpo técnico de la selección tras la derrota ante Colombia
Caracas, 10 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este miércoles una reestructuración del cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol -encabezada por el argentino Fernando Batista-, un día después de la que calificó como una «dolorosa pérdida» ante Colombia por 3-6 con lo que la Vinotinto quedó sin el pase a la repesca para el Mundial de 2026.
En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que «toda» la nación exige también «una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto».
El cuerpo técnico también está integrado por los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, asistente técnico y preparador físico, respectivamente, y el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros. EFE
