Magyar, formalmente electo primer ministro de Hungría en una jornada que cierra el ciclo Orbán

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Peter Magyar, claro vencedor de las elecciones de abril, fue oficialmente electo este sábado nuevo primer ministro de Hungría, en una jornada que cerró el largo ciclo marcado por la conducción del nacionalista Viktor Orbán.

En su primer discurso ante el parlamento húngaro como primer ministro, Magyar prometió «servir» al país, no «reinar» en él.

«No reinaré en Hungría, sino que serviré a mi país. Lo serviré mientras mis servicios sean útiles y la nación lo necesite», expresó.

Magyar también destacó que «millones de personas optaron por el cambio» en Hungría, tras 16 años de Orbán como primer ministro.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea (brazo ejecutivo de la UE), Ursula von der Leyen -quien tenía una tensa relación con Orbán-, felicitó al nuevo primer ministro.

«Nuestros corazones están en Budapest. La esperanza y la promesa de renovación son una señal poderosa en estos tiempos difíciles. Tenemos un trabajo importante por delante», señaló.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, saludó «un nuevo capítulo en la historia de Hungría».

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