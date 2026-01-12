Mahmud Abás es conducido a un hospital de Ramala para someterse a controles «de rutina»

Jerusalén, 12 ene (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, de 90 años, fue conducido este lunes a un hospital de Ramala, la capital del territorio palestino de Cisjordania, para someterse a controles médicos «de rutina», según informó la agencia de noticias oficial palestina Wafa.

En un corto comunicado publicado después de que varios medios israelíes anunciaran que Abás había sido trasladado «de urgencia» a un hospital, Wafa informó de que el presidente palestino se encuentra en el Hospital Istishari de la ciudad cisjordana para pasar los controles habituales.

Tres fuentes del Gobierno de la Autoridad Palestina consultadas por EFE indicaron que dichos controles son «de rutina» y que «no hay nada de lo que preocuparse por el momento».

Abás asumió la presidencia de la Autoridad Palestina el 15 de enero de 2005, tras vencer las elecciones con amplia mayoría tras la muerte de Yaser Arafat.

Su mandato estaba previsto inicialmente por cuatro años, pero no se han celebrado nuevas elecciones presidenciales desde entonces debido principalmente a las profundas divisiones internas entre Fatah y el movimiento Hamas, que controla Gaza, y al bloqueo del Parlamento palestino. EFE

