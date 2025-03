Malalai Joya: activistas afganas son fenómeno internacional frente a misóginos terroristas

Sara Morato

Bruselas, 8 mar (EFE).- La exdiputada afgana Malalai Joya aseguró que las activistas de su país, a las que consideró «un fenómeno internacional», se sitúan en el «objetivo» a abatir de los «misóginos terroristas» del gobierno talibán de Afganistán, donde las mujeres «no están seguras ni en sus propias casas».

Las activistas afganas, «además, conocen muy bien a esos terroristas misóginos reaccionarios que tienen las manos manchadas de sangre», aseguró Joya a EFE en una entrevista en el Parlamento Europeo (PE) de Bruselas, al que acudió con motivo de la semana del Día Internacional de la Mujer.

«No están seguras ni en sus propias casas»

Joya, quien se hizo conocida en 2003 tras enfrentarse en la Loya Jirga, la gran asamblea afgana, contra «los señores de la guerra» que llegaron al poder después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, explicó que la situación es ahora «más desastrosa que nunca» para las mujeres de su país.

«Se les prohíbe la educación o la capacidad de trabajar y sufren encarcelamientos, torturas, la lapidación y otros tipos de violaciones. No están seguras ni en sus propias casas», indicó.

En octubre pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que los Estados miembros pueden limitarse a tener en cuenta el sexo y nacionalidad de las afganas para concederles el asilo en la UE, debido a que las medidas discriminatorias contra ellas del régimen de los talibanes constituyen actos de persecución.

En su caso, Joya continúa con su activismo a pesar de ser víctima de siete intentos de asesinato, vivir bajo amenazas durante los más de 20 años de ocupación de Estados Unidos y recibir una visita de los talibanes buscándola para acabar con su vida.

«He hecho incluso vídeos prometiéndole a la población -afgana- que sigo con ellos, que no los he abandonado. Pero me estaban buscando y tuve que irme porque también necesitaban mi voz para hablar por las mujeres de Afganistán», señaló.

Finalmente, abandonó su país convencida por su familia que, preocupada, la instó a irse tras las continuas amenazas por parte del gobierno talibán tras la caída del ejército estadounidense y su vuelta al poder.

La enseñanza de las niñas, clave para el futuro afgano

Para Joya, el hecho de ser mujer ha «empeorado claramente» su situación y ha hecho que las fuerzas que la persiguen lo hagan con mayor ímpetu.

Exiliada en España desde 2021, la activista de 46 años continúa realizando conferencias internacionales para «alzar la voz» de su país, especialmente en el ámbito de la educación de las niñas, cuestión que definió como «fundamental para el futuro de Afganistán».

«La enseñanza es la única solución para un futuro brillante para Afganistán. Los talibanes tienen miedo de las mujeres educadas, despiertas. Por eso las golpean y las violan», explicó.

Por ese objetivo en mente, colabora como profesora voluntaria desde el exilio en una plataforma desde el año 2003 en la que fomenta la educación de mujeres jóvenes de su país.

Preguntada sobre qué referentes femeninos inspiran a una mujer conocida como una de las más valientes de su país, recuerda a la activista pakistaní Malala Yousafzai, un símbolo internacional de la lucha por la educación de las niñas.

«Demuestra las capacidades que tenemos las mujeres, la inteligencia que poseemos y todo lo que podemos hacer si se nos da una oportunidad. A eso le tienen miedo».

Desde la toma del poder por los talibanes en 2021 y a pesar de las promesas iniciales, ese régimen ha trabajado «metódicamente para revertir», según la Unesco, los grandes avances que se habían realizado en las dos décadas previas en la alfabetización de las mujeres, con más de 70 decretos que restringen sus derechos y, en particular, su acceso a la educación. EFE

