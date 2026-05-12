Malasia busca a 14 desaparecidos tras naufragar una embarcación con migrantes indonesios

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Bangkok, 12 may (EFE).- Las autoridades de Malasia buscan este martes a 14 personas desaparecidas después de que una embarcación que supuestamente transportaba migrantes indonesios indocumentados naufragara, la víspera, en aguas frente al estado de Perak (noroeste).

El hundimiento se produjo antes de las 5:30 del lunes (21:30 GMT del domingo), hora a la que un pescador local alertó a las autoridades de que había encontrado a varias víctimas flotando en el mar, señaló en un comunicado el director de la Sede Marítima de Perak, el capitán Mohamad Shukri bin Khotob.

Tras el aviso, se activó una operación de búsqueda y rescate, apoyada por la Policía Marina, la Marina Real de Malasia y la comunidad de pescadores locales, para hallar a los desaparecidos a bordo de la embarcación, que supuestamente transportaba a 37 «inmigrantes indonesios en situación irregular».

Un barco pesquero logró rescatar a 23 personas -16 hombres y 7 mujeres, todos de nacionalidad indonesia-, mientras los 14 restantes todavía no han sido hallados, por lo que las autoridades «continuarán intensificando las labores hasta localizar a todas las víctimas», de acuerdo con Shukri.

Investigaciones preliminares apuntan a que el grupo partió el sábado de Kisaran, en el norte de la isla indonesia de Sumatra, muy cercana a la costa oeste de Malasia, con destino a ciudades del país vecino como Penang, Terengganu, Selangor y Kuala Lumpur, según la Sede Marítima de Perak.

Según el comunicado de la división, las autoridades han recuperado tres bolsas con ropa que se cree pertenecen a las víctimas, y están llevando a cabo procedimientos de identificación con los supervivientes del naufragio.

Las autoridades malasias indicaron que tres tripulantes birmanos operaban la embarcación.

El pasado noviembre, 27 personas murieron al naufragar frente a las costas de Malasia y Tailandia un barco procedente de Birmania (Myanmar) con migrantes rohinyá, minoría musulmana perseguida en ese país, que no les reconoce como ciudadanos. EFE

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