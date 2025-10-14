Malasia dice que Camboya y Tailandia firmarán un acuerdo de alto el fuego frente a Trump

Kuala Lumpur, oct 14 (EFE).- El ministro de Exteriores malasio, Mohamad Hasan, dijo este martes que su país y EE.UU. mediarán para que Tailandia y Camboya, que mantuvieron un breve e intenso conflicto fronterizo el pasado julio, firmen un acuerdo de alto el fuego durante la próxima visita a Kuala Lumpur de Donald Trump.

Hasan -citado por medios locales- dijo que su país y EE.UU. facilitarán la puesta en escena y la tramitación del acuerdo, por el que ambas partes se comprometerán a desminar y retirar la artillería pesada de la frontera.

También dijo que «espera» que se firme un alto el fuego entre ambos países en los márgenes de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tendrá lugar en la capital malasia del 26 al 28 de octubre y a la que se espera que asista el presidente estadounidense.

El conflicto entre Camboya y Tailandia es uno de los enfrentamientos bélicos cuya resolución Trump se adjudica.

Tras una escalada violenta en la frontera, que dejó medio centenar de muertos y cientos de miles de desplazados, ambos países acordaron un alto el fuego tras una mediación de Estados Unidos.

Trump, que retornó al poder en enero de este año, desempeñó un papel decisivo al amenazar con imponer aranceles a los dos países si no ponían fin a los enfrentamientos.

Sin embargo, desde que sellaron la tregua, también en Malasia, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo, posible motivo por el que se intentaría llegar a otro en Kuala Lumpur, además de la ocasión que supone para EE.UU. y Malasia de oficializar la mediación con los líderes presentes.

La semana pasada, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo haber recibido una carta de Trump instando a Tailandia y Camboya a alcanzar la paz en su histórico conflicto territorial.

El pasado julio Bangkok y Nom Pen se enfrentaron en varios puntos de los casi 820 kilómetros de frontera compartida, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia.

Tras cinco días de batalla, el conflicto con raíces históricas cesó con un alto el fuego durante una reunión en la que también participaron representantes de Estados Unidos y China.

Horas antes de que fueran anunciadas las negociaciones de Kuala Lumpur, Trump mantuvo llamadas con el entonces primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, y su par camboyano, Hun Manet. EFE

