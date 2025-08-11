Maluma interrumpe un concierto en México para regañar a una fan por asistir con su bebé

Redacción Internacional, 11 ago (EFE) .- El cantante colombiano Maluma interrumpió un concierto en Ciudad de México para llamar la atención a una fan que se encontraba entre el público con un bebé de tan solo un año, y le afeó que no llevara protección auditiva y que lo moviera al bailar,

Fue durante el show que el colombiano, padre de una niña de año y medio de nombre Paris, ofreció en la capital mexicana este fin de semana como parte de su gira+ Pretty + Dirty World Tour.

La reacción de Maluma llenó de comentarios las redes sociales, donde se pueden ver las imágenes del momento en el que se dirige a la mujer y le pregunta, con la música parada, la edad del bebé.

«Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda (muy altos) y el sonido está durísimo?”. “¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos», le dijo mientras el público apoyaba con vítores sus palabras.

El colombiano también reprochó a la madre el hecho de que estuviera meneando al pequeño «como si fuera un juguete».

» Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto”. “Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, sentenciaba el cantante antes de continuar con el concierto.

Maluma continuará su gira por México en Monterrey el día 13, y el 15 y 16 de agosto en Guadalajara.

El tour rememora el disco ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ con el que despegó su carrera en 2015, consolidándose como uno de los artistas latinos más influyentes y quien se mantiene en la cima del reguetón mundial diez años después. EFE

