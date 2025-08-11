The Swiss voice in the world since 1935

Maluma interrumpe un concierto en México para regañar a una fan por asistir con su bebé

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción Internacional, 11 ago (EFE) .- El cantante colombiano Maluma interrumpió un concierto en Ciudad de México para llamar la atención a una fan que se encontraba entre el público con un bebé de tan solo un año, y le afeó que no llevara protección auditiva y que lo moviera al bailar,

Fue durante el show que el colombiano, padre de una niña de año y medio de nombre Paris, ofreció en la capital mexicana este fin de semana como parte de su gira+ Pretty + Dirty World Tour.

La reacción de Maluma llenó de comentarios las redes sociales, donde se pueden ver las imágenes del momento en el que se dirige a la mujer y le pregunta, con la música parada, la edad del bebé.

«Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda (muy altos) y el sonido está durísimo?”. “¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos», le dijo mientras el público apoyaba con vítores sus palabras.

El colombiano también reprochó a la madre el hecho de que estuviera meneando al pequeño «como si fuera un juguete».

» Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto”. “Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, sentenciaba el cantante antes de continuar con el concierto.

Maluma continuará su gira por México en Monterrey el día 13, y el 15 y 16 de agosto en Guadalajara.

El tour rememora el disco ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ con el que despegó su carrera en 2015, consolidándose como uno de los artistas latinos más influyentes y quien se mantiene en la cima del reguetón mundial diez años después. EFE

ajs/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR