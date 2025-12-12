Manifestaciones en las principales ciudades de Italia contra los presupuestos de Meloni

Roma, 12 dic (EFE).- La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país, salió este viernes a la calle con manifestaciones en las principales ciudades del país para protestar contra los presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni, en una jornada de huelga de impacto desigual.

El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, encabezó la manifestación en la ciudad de Florencia (centro), donde habló de «gran participación» en un país que «pide un cambio de rumbo», al tiempo que expresó que las marchas celebradas hoy representan a «trabajadores, pensionistas, estudiantes, personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que no encuentran en la ley de presupuestos respuestas adecuadas a sus necesidades».

«El único gasto público que nuestro país planea es el rearme», aseveró el líder sindical quien denunció la «lógica absurda que ve a los estados aumentar el gasto en armas» cuando los trabajadores no llegan a fin de mes, los salario son bajos y se recorta poder adquisitivo a empleados y pensionistas».

Roma también fue escenario de otra marcha en el centro de la ciudad hasta los Foros Imperiales para denunciar «la dirección equivocada» con la que el Gobierno de Meloni emplea los recursos públicos, dijo a EFE María Mora, sindicalista de la CGIL.

Mora criticó la ausencia de medidas estructurales contra la evasión fiscal y reprochó que se aumenten los impuestos a trabajadores y jubilados en lugar de gravar “los grandes patrimonios y las ganancias extraordinarias de las corporaciones que no pagan impuestos”.

La manifestación de la capital finalizó en la Torre dei Conti, donde se homenajeó al obrero fallecido en el derrumbe parcial de este edificio medieval ocurrido a principios de noviembre, en un suceso que reavivó el debate sobre la seguridad laboral en Italia.

Además de las manifestaciones, la huelga convocada este viernes tuvo efectos dispares en el país: paralizó parte del transporte urbano en Milán (norte) y Nápoles (sur), provocó el cierre de escuelas y cancelaciones ferroviarias en varias regiones, si bien en Roma los servicios funcionaron con normalidad, según publicaron los medios italianos.

La CGIL estima que más de medio millón de personas han participado en las aproximadamente 50 manifestaciones organizadas en el país, donde el porcentaje de adhesión a las protesta ha sido del 68 por ciento, siempre según este sindicato.

Sin embargo, este porcentaje contrasta con las cifras sectoriales ofrecidas hasta ahora por el Gobierno, que por ejemplo calcula en un 8,2 por ciento la adhesión de los empleados públicos a la huelga, o solo en un 3,86 por ciento en el caso del sector educativo «una de las más bajas registradas en los últimos 3 años», según ha informado el Ministerio de Educación.

«Esta huelga representa el enésimo fracaso de quienes continúan distorsionando la realidad, haciendo pasar meros intereses partidistas como demandas de los trabajadores», dijo el ministro de la Administración Pública, Paolo Zangrillo.

Desde el ámbito político, la ultraderechista La Liga, el partido del vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, criticó la convocatoria de huelga e insistió en ironizar sobre la «causalidad» de que la movilización sea en viernes.

«Landini hace huelga (casualmente en viernes), mientras nosotros aumentamos los sueldos a millones de trabajadores en las escuelas, la sanidad y el transporte», escribió La Liga en la red social X.

El ministro de Transportes visitó hoy la central operativa de los Ferrocarriles del Estado para verificar las consecuencias de la huelga y aseguró que “afortunadamente, los datos son alentadores y las molestias muy limitadas”.

En concreto, detalló que los trenes de alta velocidad entre Roma y Milán no han sufrido incidencias, mientras que el resto de trayectos han mantenido el 90 % de la oferta, mientras que en los trenes regionales se ha garantizado el 80 % del servicio.

«El único daño causado por Landini es a los italianos que, a pesar de la escasa participación, se han visto en dificultades», concluyó la Liga en un comunicado.

Por otra parte, en la jornada de hoy se declararon en huelga las plantillas de los diarios La Repubblica y La Stampa por las negociaciones anunciada por la familia Agnelli para vender el grupo de comunicaciones GEDI (al que pertenecen estos medios) al grupo Antenna. EFE

