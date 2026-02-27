Manifestantes abandonan protesta contra reforma laboral argentina por temor a represalias

2 minutos

Buenos Aires, 27 feb (EFE).- Decenas de manifestantes concentrados frente a la plaza del Congreso de Argentina, en el centro de Buenos Aires, para protestar contra la reforma laboral se fueron marchando a medida que se incrementaba la presión policial y un grupo de alborotadores, algunos encapuchados, tomaron el lugar.

Decenas de trabajadores, sindicalistas e integrantes de grupos políticos de izquierda se concentraron frente al Legislativo argentino, donde se espera que el Senado ratifique hoy la polémica reforma laboral.

Pero, a primera hora de la tarde, fueron abandonando por grupos la plaza cuando comenzaron conatos de disturbios y ante el temor de que la policía cargara contra ellos, como ha ocurrido en las últimas protestas con el resultado de heridos y detenidos.

Una veintena de personas se mantuvieron ante la valla que protege el edificio del Congreso, donde incendiaron carteles y arrojaron algunas piedras, ante lo que las fuerzas de seguridad arrojaron chorros de agua a presión.

La mayoría de los participantes organizados en la manifestación, se retiraron al identificar a individuos con el rostro cubierto y mochilas que, según mostraron los canales de televisión, estaban cargadas con piedras.

Las inmediaciones del Congreso amanecieron este viernes repletas de vallas de metal para evitar el tránsito de personas y vehículos por la zona, con un fuerte cordón policial alrededor del Congreso, en un importante operativo de las fuerzas de seguridad que ya habían advertido que no permitirían disturbios. EFE

smo/erm/lnm

(foto) (vídeo) (directo)