María Corina Machado confirma que recibió apoyo de EEUU para salir de Venezuela

1 minuto

Oslo, 11 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó este jueves que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y poder llegar a Oslo, donde ayer su hija, Ana Corina Sosa, recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

«Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí», dijo Machado, ante las preguntas de periodistas en la capital noruega. EFE

