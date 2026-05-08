Maradona agonizó «unas 12 horas» antes de morir, testifica un médico forense

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Diego Maradona agonizó «unas 12 horas» antes de morir, estimó uno de los médicos que practicó la autopsia, cuyas imágenes se reprodujeron el jueves en el juicio por la muerte del ídolo argentino en 2020.

El tiempo de agonía es un punto álgido del debate en el juicio que busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendía a Maradona en el mes previo a su muerte por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio a sus 60 años.

«¿Cuánto tiempo duró la agonía? No sabría decirle con exactitud. Nosotros estimamos unas 12 horas de agonía», dijo Carlos Casinelli, uno de los médicos que hizo la autopsia del ‘Diez’.

En el cadáver de Maradona encontraron «derrame pleural bilateral, anasarca, 350 cm3 de orina en la vejiga, necrosis tubular aguda, todos índices de hipoxia. Esos son indicativos de una agonía prolongada, no súbita», señaló Casinelli.

El martes otro médico que practicó la autopsia, Federico Corasaniti, también señaló que los signos del corazón de Maradona sugerían «una agonía prolongada».

Para los acusadores, este tiempo de agonía sugiere que algunos de los médicos o enfermeros acusados descuidó al exfutbolista contribuyendo al fatal desenlace.

Las defensas ponen en duda la prolongación de la agonía y su injerencia en el fallecimiento de Maradona.

Todas claman inocencia frente a la acusación de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía llevar a la muerte.

Siete profesionales de la salud, médicos, psiquiatra, psicólogo y enfermero, arriesgan en este juicio hasta 25 años de prisión. Una octava acusada, la enfermera que estaba de turno cuando el ‘Diez’ murió el 25 de noviembre de 2020, enfrentará un juicio por jurados aparte.

– «Agua por todas partes» –

El testimonio de Casinelli estuvo acompañado de fotos y videos de la autopsia del ídolo que hicieron retirarse de la sala a una de las hijas de Maradona, Gianinna.

En su declaración, Casinelli enfatizó la cantidad de edemas que había en el cuerpo de Maradona, un tópico repetido por varios de los expertos que declararon.

«Lo normal es no tener agua, él tenía 3 litros en el abdomen. Y eso no se forma en uno o dos días, esto tiene más de una semana, 10 días», dijo.

Mientras el experto hablaba el televisor del tribunal mostraba en repetido una de las incisiones hechas sobre el cadáver de quien fuera campeón del mundo con Argentina en 1986.

La crudeza de las imágenes y sonidos hizo fruncir el ceño de varios abogados presentes.

«El abdomen tenía líquido. Tenía la cara hinchada, los dedos de la mano hinchados, los pies, todo. Tenía un edema generalizado. O sea, hay agua en todos lados», enfatizó Casinelli, quien enfrentó luego un espinoso contrainterrogatorio por parte de la defensa del principal acusado, el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque.

En el díalogo que por momentos escaló al griterío, Casinelli admitió algunas contradicciones en sus declaraciones sobre qué métodos utilizó para comprobar la existencia de edemas en el cadáver del ídolo.

Es la segunda vez que la justicia intenta esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona, después de que el primer juicio fuera anulado en 2025 al descubrirse que una de las juezas participaba en la realización de un documental clandestino sobre el caso.

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