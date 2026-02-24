Marcelo Gallardo anuncia que se va de River Plate

1 minuto

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- Marcelo Gallardo anunció hoy que desde este jueves dejará de ser el entrenador de River Plate, cuando su equipo se mida en el estadio Monumental de Buenos Aires con el Banfield por la séptima jornada del torneo Apertura argentino.

El entrenador le pondrá fin así a su segundo ciclo al frente del club Millonario, en el que no ganó títulos y en el que acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

La decisión fue comunicada este lunes tras la práctica del equipo a través de un video que River Plate compartió en sus redes sociales. EFE

