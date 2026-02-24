Marcelo Gallardo anuncia que se va de River Plate

2 minutos

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- Marcelo Gallardo anunció este lunes que desde el jueves dejará de ser el entrenador de River Plate, cuando su equipo se mida en el estadio Monumental de Buenos Aires con el Banfield por la séptima jornada del torneo Apertura argentino.

El entrenador pondrá fin así a su segundo ciclo al frente del club Millonario, en el que no ganó títulos y en el que acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

La decisión fue comunicada este lunes tras la práctica del equipo a través de un video que River Plate compartió en sus redes sociales.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido», dijo Gallardo en su mensaje.

Gallardo agradeció al club y a sus aficionados «por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados».

Actualmente, River atraviesa la peor racha del fútbol argentino, incluso por encima de equipos comprometidos con el descenso como Newell’s o Atlético Tucumán. La última vez que el club perdió 12 de 20 partidos fue entre 1910 y 1911, en la era amateur, lo que dimensiona la gravedad del momento.

A esto se suma otro dato que profundizó los malos rendimientos: la falta de respuesta ante un resultado adverso. La última vez que River dio vuelta un marcador en contra fue en 2024, cuando se impuso por 3-2 ante Instituto en Alta Córdoba, con goles de Pablo Solari, Paulo Díaz y Facundo Colidio.

Aquel día, River caía 0-1, pasó a ganar 2-1, sufrió un nuevo gol y se terminó imponiendo a minutos del final.

Yendo al dato negativo, son 19 los partidos consecutivos en los que el Millonario recibió el primer gol del partido y no pudo ganar, pero los registros son peores al tener en cuenta que en los últimos 11 encuentros que empezaron de esa manera terminó perdiendo.

De esos mencionados partidos, el saldo es 14 derrotas y 5 empates, incluido uno que finalizó en eliminación por penales, sin mostrar capacidad de reacción a lo largo del segundo ciclo del ‘Muñeco’.

A la inversa, en cambio, sí le sucedió un par de veces en los últimos meses: empezó ganando en la vuelta contra Palmeiras, partido que perdió 3-1, y días después le sucedió lo mismo en su visita a Rosario Central (de 1-0 a 1-2). EFE

fca-lgu/erm/car

(foto)