Marruecos «nunca ha dicho que quiera un acuerdo de pesca» con la UE

Madrid, 4 dic (EFE).- Marruecos «nunca ha dicho que quiera un acuerdo de pesca» con la Unión Europea, afirmó este martes el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, en respuesta a la propuesta de la Comisión Europea de negociar un nuevo convenio en este sector.

El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, anunció recientemente que el Ejecutivo comunitario había aprobado una propuesta para abrir la negociación de un nuevo acuerdo de pesca con Rabat.

«Europa ha sido informada. Tomamos nota pero Marruecos reserva su respuesta en función de ciertos parámetros», señaló Burita, en una entrevista con EFE tras la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los Gobiernos de Marruecos y España que tuvo lugar hoy en Madrid.

Burita apuntó que su Gobierno «aún no ha respondido» a la propuesta de la Comisión Europea porque debe analizarla dentro de su «esquema» de cómo debe ser la relación pesquera entre ambas partes.

En primer lugar, advirtió de que «los acuerdos antiguos, en los que se podía pescar (en aguas marroquíes) a cambio de dinero (europeo), ya no representan al Marruecos de hoy en día y no entran dentro del esquema de asociación» al que aspira Rabat.

Además, añadió que su país «tiene una estrategia de desarrollo del sector pesquero» nacional en la que tiene un papel clave la cooperación internacional, como la que se mantiene con Japón, Rusia u otros socios.

Finalmente, el ministro marroquí dijo que es necesario realizar estudios sobre la situación de los recursos pesqueros en sus caladeros.

Burita añadió que, «por supuesto», Marruecos «se concertará en esta cuestión con España, en tanto que vecino, socio y país amigo y aliado en el seno de la Unión Europea».

El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de pesca y de productos agrícolas, bajo el argumento de que el pueblo del Sáhara Occidental no les dio su consentimiento en la parte relativa a su territorio.

Aunque el dictamen del Tribunal comunitario tuvo lugar hace un año, el acuerdo pesquero con Marruecos había vencido en julio de 2023 e incluía la posibilidad de obtener licencias a 138 barcos de la UE, 92 españoles, si bien en su último período (desde 2019), marcado por la covid, solo se estaban utilizando una veintena de permisos, según fuentes del sector pesquero español. EFE

