Marruecos anuncia el fin de siete años de sequía tras lluvias de más de 108 milímetros

1 minuto

Rabat, 13 ene (EFE).- El ministro de Equipamiento y Agua marroquí, Nizar Baraka, anunció que su país superó siete años de sequía gracias a las importantes precipitaciones registradas en los últimos meses, que alcanzaron una media de 108 milímetros.

«Este año hemos salido de los siete años de sequía», anunció el ministro el lunes en una intervención ante la Cámara de Representantes (baja) del Parlamento.

Baraka explicó que el país registró entre principios de septiembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 precipitaciones que alcanzaron una media de 108 milímetros, lo que supone un aumento del 95 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Detalló que un año seco se define como aquel en el que las lluvias son un 20 % inferiores a la media, y apuntó que las recientes lluvias superaron la media con un 17,6 %.

Además, el ministro indicó que las recientes lluvias elevaron la tasa de llenado de las presas al 46 %, frente al 28 % registrados en el mismo período el año pasado.

Por otra parte, añadió que en este período se registraron nevadas «excepcionales» que cubrieron una superficie que superó los 55.000 metros cuadrados.

Marruecos se vio afectado por una grave sequía de más de seis años que golpeó duramente la actividad agrícola y redujo en un 38 % la cabaña ganadera nacional, lo que obligó al país a suspender, por primera vez en varias décadas, el tradicional sacrificio del cordero durante la festividad del Aid al Adha, celebrada el pasado mes de junio. EFE

fzb/cc