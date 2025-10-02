Marruecos dice que nuevo acuerdo con UE «respeta los fundamentos nacionales» sobre Sáhara

Rabat, 2 oct (EFE).- El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, calificó de «éxito» la modificación del acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea (UE) aprobado este jueves por los países comunitarios y consideró que el documento «aporta las aclaraciones necesarias, en el respeto de los fundamentos nacionales» del país magrebí que defiende su soberanía sobre el Sáhara Occidental.

En una declaración a la prensa recogida por la agencia de noticias marroquí MAP, Burita señaló que la nueva modificación se concluyó «en un espíritu de asociación y compromiso» y añadió que se «firmará próximamente» en Bruselas.

«(Este acuerdo) aporta las aclaraciones necesarias en el respeto de los fundamentos nacionales del reino (…) y se enmarca en filosofía del canje de notas firmado entre ambas partes en 2018 al que la economía general de nuevo texto sigue siendo fiel», subrayó el ministro marroquí.

Para el ministro marroquí, el nuevo acuerdo recuerda la posición de la UE en 2019 sobre el conflicto del Sáhara, en la que «la que la UE valora positivamente los serios y creíbles esfuerzos de Marruecos» para resolverlo, y las posturas manifestadas posteriormente por «numerosos Estados miembros de la UE, expresando su apoyo a la iniciativa marroquí de autonomía» presentada en 2007 ante Naciones Unidas como solución al conflicto.

Burita indicó que el nuevo texto «confirma la aplicación a las provincias del sur (en referencia al territorio saharaui) de las tarifas preferenciales otorgadas por la UE en virtud del Acuerdo de Asociación con Marruecos».

Los países miembros de la UE dieron luz verde al acuerdo mediante un procedimiento escrito que concluyó hoy y que permitirá la aplicación provisional del nuevo pacto.

El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia anuló el acuerdo entre la UE y Marruecos sobre productos agrícolas al considerar que el pueblo del Sahara Occidental no le dio su consentimiento, pero decidió mantenerlo en vigor durante doce meses más para evitar las consecuencias de una suspensión inmediata.

La prórroga de un año está a punto de terminar, motivo por el cual los Estados miembros dieron hoy su visto bueno a la modificación del pacto. La propuesta para modificar el pacto la presentó a finales de septiembre la Comisión Europea.

En 2019 el Frente Polisario -que reivindica la independencia del territorio saharaui- interpuso ante el Tribunal General de la UE, primera instancia judicial del club comunitario, una serie de recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura cerrados entre Marruecos y los Veintisiete. EFE

