Marruecos incauta ocho toneladas de hachís en el Sáhara y detiene a tres implicados

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Rabat, 5 may (EFE).- Los servicios de seguridad marroquíes frustraron este martes un intento de tráfico de 8,6 toneladas de hachís al sur de la ciudad de Bojador, en el Sáhara Occidental, y detuvieron a tres personas implicadas, informaron a EFE fuentes de seguridad.

La operación, llevada a cabo en la madrugada de este martes en coordinación entre la Policía y la Gendarmería en una zona rural, permitió detener a los sospechosos de entre 18 y 37 años cuando intentaban exportar la droga por vía marítima.

Los implicados transportaban esa cantidad de hachís hacia la costa en un vehículo ligero y un camión de mercancías.

En el dispositivo, basado en informaciones de inteligencia interna, se intervinieron 217 fardos de hachís con un peso total de 8,6 toneladas, además de dos motores fuera de borda y dos embarcaciones neumáticas.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial bajo custodia policial, en una investigación supervisada por la fiscalía competente para determinar ramificaciones de la red y localizar a otros implicados.

La fuente precisó que la operación se enmarca en los dispositivos de seguridad desplegados por los servicios marroquíes contra el tráfico internacional de drogas. EFE

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