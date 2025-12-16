Marruecos restablece la normalidad en Safi tras las inundaciones que dejaron 37 muertos

Rabat, 16 dic (EFE).- Las autoridades marroquíes aseguraron este martes que la situación ha vuelto a la normalidad en la ciudad atlántica de Safi (suroeste) en lo relativo a la red viaria y a las principales infraestructuras, después de las inundaciones del domingo pasado que causaron la muerte de 37 personas.

El delegado del Ministerio de Equipamiento en la provincia de Safi, Abderrahim Tanas, explicó a EFE que la red de carreteras fuera del perímetro urbano quedó restablecida, mientras que las calles y callejones de la ciudad que estaban bloqueados por la acumulación de agua, barro y vehículos arrastrados por la riada han sido ya reabiertos al tráfico.

La ciudad de Safi se ubica en la costa atlántica, a los pies de la meseta de Abda, unos 325 kilómetros al sur de la capital, Rabat, y cuenta con más de 300.000 habitantes.

Tanas precisó que su departamento movilizó decenas de excavadoras, palas mecánicas y camiones de achique, entre otros, para limpiar las calles y los cauces de la ciudad de Safi, en una operación que continúa a día de hoy pese al restablecimiento general de la circulación.

En cuanto al futuro, el funcionario anunció que las autoridades marroquíes llevarán a cabo un estudio integral sobre las causas que agravaron el impacto de las inundaciones en Safi y, en función de sus resultados, se reforzará la infraestructura de protección de la ciudad y de sus habitantes.

Un total de 37 personas murieron el domingo pasado debido a inundaciones causadas por lluvias torrenciales en la provincia de Safi, donde las precipitaciones superaron los 60 milímetros en un lapso de tres horas, apuntó Tanas.

Según testigos contactados por EFE, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Chaaba y fuertes corrientes en zonas bajas de la ciudad, donde vendedores ambulantes y comerciantes fueron sorprendidos por la rápida subida del agua, que arrastró a varios hacia el Atlántico y atrapó a otros adentro de sus tiendas.

Las autoridades locales aseguran que las inundaciones no causaron el colapso de edificios, pero afectaron a varias casas y tiendas antes de que fueran evacuadas durante las últimas horas, mientras que las sedes de las instituciones públicas no resultaron afectadas.

Los daños materiales se centraron principalmente en la destrucción de vehículos y el deterioro de los muebles de las casas y las mercancías que se encontraban en los locales comerciales inundados.

La Dirección General de Meteorología de Marruecos ha emitido hoy una alerta roja por oleaje extremo, con olas que podrían superar los seis metros, para las próximas horas en la costa atlántica, como parte del temporal que provocó inundaciones en Safi.

El departamento alertó, en su página de Facebook, de que se esperan olas fuertes y regulares con alturas que podrían alcanzar entre 5 y 6,5 metros, en la costa atlántica desde Mehdia (al norte de Rabat) hasta Cabo Ghir (al norte de Agadir).

La alerta roja estará vigente desde las 20.00 horas hasta las 06.00 horas del miércoles (de las 19.00 a las 05.00 GMT) en todo este tramo, donde está ubicada Safi también, y que supone unos 500 kilómetros de costa. EFE

