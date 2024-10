Martes, 1 de octubre de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL LÍBANO

Israel pide a los libaneses no viajar al sur, donde hay «intensos combates» con Hizbulá

Jerusalén (EFE).- Israel pidió este martes a los ciudadanos libaneses que no viajen al sur del río Litani, en el sur de Líbano, donde están teniendo lugar «intensos combates» con el grupo chií Hizbulá, según el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee. «En el sur de Líbano se están produciendo intensos combates, durante los cuales los miembros de Hizbulá están haciendo explotar el entorno y usan a la población civil como escudos humanos para lanzar ataques. Por su seguridad personal, le pedimos que no mueva vehículos del área norte al área sur del río Litani», escribió en la red social X el portavoz. Israel confirmó anoche que soldados israelíes se encuentran en territorio libanés, cerca de la frontera, realizando «incursiones limitadas, localizadas y dirigidas» contra infraestructura del grupo. El Ejército israelí dijo este martes que anoche atacó plantas de fabricación de armas y otra infraestructura del grupo chií Hizbulá en los suburbios del sur de Beirut.

LÍBANO ISRAEL

Hizbulá anuncia sus primeros ataques en el marco de la ofensiva terrestre israelí

Beirut (EFE).- El grupo chií Hizbulá reivindicó este martes sus primeros ataques desde que Israel anunciara de madrugada el inicio de una ofensiva terrestre contra el sur del Líbano, aunque todavía no se han confirmado enfrentamientos directos dentro del territorio libanés. La formación libanesa informó en sendos comunicados de que ha lanzado un ataque de artillería y otro con una andanada de cohetes contra grupos de soldados israelíes en la localidad de Metula, en las áreas fronterizas del norte de Israel y declarada la víspera como «zona militar cerrada». Ambas acciones fueron perpetradas esta mañana en un lapso de menos de media hora y al menos los disparos de artillería habrían logrado «impactos directos» en sus objetivos, según las notas.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 7 muertos en un nuevo ataque israelí contra una escuela en Ciudad de Gaza

Jerusalén/Gaza (EFE).- Al menos siete personas murieron en un nuevo ataque israelí contra una escuela que acogía a palestinos desplazados en Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, confirmó el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal. El centro, identificado como la escuela Shejaiya, está ubicado en el barrio de Tufah de la capital gazatí y gestionado por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). El Ejército israelí confirmó horas después el ataque, y dijo que iba dirigido contra un «centro de mando» de Hamás, utilizado por los milicianos palestinos para planear y ejecutar ataques contra las tropas.

LÍBANO ISRAEL

El Ejército libanés reubica algunos puestos fronterizos con Israel pero niega retirada

Beirut (EFE).- El Ejército libanés anunció este martes que ha comenzado a trasladar a su personal de algunas torres de observación en las zonas fronterizas con Israel, pero negó que se estén retirando de la región en medio de la ofensiva terrestre iniciada de madrugada por las tropas israelíes. Diversos medios informaron de una retirada significativa de las tropas libanesas y de la misión interina de la ONU en el Líbano (FINUL) ya horas antes de que Israel iniciara su incursión, dirigida contra el grupo chií libanés Hizbulá y en la que no toma parte el Ejército del Líbano, como ya ocurrió en el último año de choques entre las partes. «Las unidades militares desplegadas en el sur están reposicionando ciertos puestos avanzados de observación dentro sus áreas designadas de responsabilidad. La comandancia continúa cooperando y coordinándose con la FINUL», dijo el Ejército en un comunicado.

HUTÍES ATAQUES

Un dron impacta en un buque en el mar Rojo y provoca daños, según la Marina británica

Saná (EFE).- La Marina británica informó este martes de que un dron impactó contra un buque al noroeste de la ciudad portuaria de Al Hodeida, en el oeste del Yemen, lo que provocó una perforación en una parte del barco. El capitán del buque, el cual no fue identificado, avisó a la entidad de que el barco había recibido un impacto de «un dron que perforó el tanque de lastre en el babor» de la embarcación. Hasta el momento no se sabe el destino del barco, aunque antes se informó de que la tripulación estaba a salvo y el buque se dirigía a otro puerto de escala. Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado este ataque, que sería el primero en casi dos semanas contra un buque.

ISRAEL PALESTINA

Israel ha matado a más niños y mujeres en Gaza que cualquier otro conflicto en dos décadas

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel ha matado a más niños y mujeres en la guerra en la Franja de Gaza, a punto de cumplir un año, que cualquier otro conflicto armado reciente, dijo este martes la ONG Oxfam tras un análisis de datos. «Las cifras más conservadoras apuntan a que más de 6.000 mujeres y 11.000 niñas y niños han perdido la vida en Gaza a manos del Ejército israelí durante los últimos 12 meses», detalló la organización, basándose en las defunciones identificadas -con nombre, dni y edad- por parte del Ministerio de Sanidad gazatí. En total, más de 41.600 personas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, según el ministerio, y los heridos superan los 96.300, muchos con lesiones de por vida como amputaciones de miembros en una de las poblaciones más jóvenes del mundo.

OTAN SECRETARIO GENERAL

Rutte dice que podrá trabajar tanto con Harris como con Trump y fija Kiev como prioridad

Bruselas (EFE).- El próximo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes que en su nuevo cargo podrá trabajar con los dos candidatos a las elecciones presidenciales estadounidenses, tanto con la demócrata Kamala Harris como con el republicano Donald Trump, con independencia de quien obtenga la victoria, y añadió que Ucrania será una de sus prioridades principales. «Seré capaz de trabajar con ambos (candidatos) sea cual sea el resultado de las elecciones», aseguró Rutte en una declaración a la prensa junto al actual secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en la sede de la organización transatlántica, en Bruselas.

JAPÓN GOBIERNO

Shigeru Ishiba es nombrado primer ministro de Japón por el Parlamento

Tokio (EFE).- Shigeru Ishiba, nuevo líder del partido gobernante de Japón, fue nombrado este martes como primer ministro del país por la Cámara Baja de la Dieta (Parlamento) en reemplazo de Fumio Kishida. Ishiba, de 67 años, y cuyo partido cuenta con amplia mayoría en el Parlamento, fue elegido en dicha cámara con 291 votos a favor, y después de imponerse a otros ocho candidatos en las primarias del conservador Partido Liberal Democrático (PLD) del pasado viernes. La votación de hoy se vio retrasada cerca de media hora ante las protestas de parlamentarios de la oposición, algunos de los cuales trataron de obstaculizar el proceso desplegando pancartas junto a la urna donde los diputados depositaban sus papeletas.

ASSANGE CONSEJO EUROPA

Assange dice que su liberación ha sido un «cambio realmente profundo»

Estrasburgo (Francia) (EFE).- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange rompió este martes su silencio en una declaración en el Consejo de Europa después de haber pasado doce años privado de libertad y aseguró que su liberación ha sido «un cambio realmente profundo». «La transición de años de condena en una cárcel de máxima seguridad antes de aparecer ante los representantes de 46 países ha sido un cambio realmente profundo», afirmó Assange al comienzo de su intervención. «Mi readaptación al mundo incluye algunas cosas positivas pero también complicadas como volver a ser un padre de un hijo que ha crecido sin mi. Volver a ser un marido», dijo Assange. Explicó que su acuerdo con la justicia estadounidense le impide denunciar al país sobre su solicitud de extradición ni pedir información sobre lo que ocurrió.

IRÁN INUNDACIONES

Al menos 15 muertos por las inundaciones en el centro de Irán

Teherán (EFE).- Al menos 15 personas han muerto por el desborde del río Halilrud a causa de las intensas lluvias e inundaciones de los últimos días en la ciudad de Jiroft, en la provincia central de Kerman, informaron este martes las autoridades iraníes. El gobernador de Jiroft, Ahmad Boland Nazar, afirmó que la mayoría de las víctimas son de nacionalidad afgana y que siete de ellos son niños. «Estos ciudadanos afganos estaban trabajando en un jardín en familia y sus hijos se metieron a nadar en el río, pero debido a la lluvia se produjo el desborde y se ahogaron los niños», detalló el gobernador.EFE

