Martes, 12 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

12 minutos

Bangkok/Madrid, 12 may (EFE).-

Tenerife/Ginebra/Bruselas.- Tras la evacuación de todos los pasajeros del crucero MV Hondius, las autoridades sanitarias de los países que han recibido a sus nacionales monitorean su situación.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, comparecen en Madrid a las 10.00 horas en una rueda de prensa para hablar sobre la situación provocada por la crisis de hantavirus.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Washington/Pekín.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, viaja a China donde aterrizará el miércoles para comenzar una visita de tres días en la que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y tratar temas centrados en el comercio o la guerra de Irán en un momento en el que Washington parece lejos de alcanzar un acuerdo con Teherán.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un Consejo las repercusiones para la defensa y la seguridad comunitarias de la crisis en Oriente Medio, el apoyo a Ucrania para seguir defendiéndose de Rusia, y la preparación de la UE en materia de defensa.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, hará declaraciones al finalizar el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en su formación de Defensa.

(Vídeo)(Foto)(Audio)(Directo)

Bruselas.- Los ministros de Cultura y Deporte de la UE se reúnen en Bruselas para avanzar en el diseño de AgoraEU, el nuevo programa europeo de financiación para cultura, medios y sociedad civil 2028-2034, y debatir si la inteligencia artificial está vulnerando los derechos de autor de los creadores europeos.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Bruselas.- El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, hará declaraciones a la llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, en su formación de Cultura.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Nairobi.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y jefes de Estado africanos celebran la cumbre Africa Forward (África Adelante) para generar compromisos concretos y un nuevo modelo de colaboración entre África y Francia.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Más de 60 diputados del Partido Laborista han pedido públicamente en los últimos días la dimisión del actual primer ministro británico, Keir Starmer, al frente del Gobierno del país y de su formación, tras la debacle sufrida por los laboristas en los comicios locales y regionales del pasado jueves.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Nicosia.- La vivienda protagoniza por primera vez una conferencia ministerial de la Unión Europea (UE), ya que se ha convertido en una prioridad política pese a la falta de competencias de Bruselas en este asunto.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantiene reuniones en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; la ministra de Finanzas nipona, Satsuki Katayama; y otros miembros del Gobierno y del sector privado para discutir las relaciones económicas entre Estados Unidos y Japón.

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a Seúl a estar «hombro con hombro» con Washington en una era de conflictos, durante una reunión con su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back, tras la explosión en un buque del país asiático en el estrecho de Ormuz.

(Vídeo)(Foto)

Ramala (Palestina).- Movilización en la ciudad de Ramala para conmemorar el 78 aniversario de la Nakba (“catástrofe”, en árabe), término con el que se recuerda el desplazamiento masivo de palestinos ocurrido tras la creación del Estado de Israel en 1948.

(Vídeo)(Foto)

Pasay (Filipinas).- La orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el exjefe de la Policía Nacional de Filipinas y senador Ronald «Bato» dela Rosa ha dejado una escena surrealista en Manila, con el presunto aliado del expresidente Rodrigo Duterte en la sangrienta guerra antidrogas confinado desde ayer en el Senado para evitar su arresto, tras protagonizar una huida a la carrera en sus instalaciones.

(Vídeo)

Tapachula (México).- Madres y abuelas de migrantes desaparecidos llegan a Tapachula (sur) donde siguen los probables pasos de sus hijos, algunos sin rastro desde 2024, con la esperanza de encontrarlos en México, país donde, según datos oficiales, existen más de 133.000 desaparecidos.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Profesores universitarios protestan ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario en el centro de Caracas para exigir aumentos de salarios, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solo anunciara el incremento de las bonificaciones que complementan el sueldo mensual.

(Vídeo)(Foto)

Montevideo.- Un año después del fallecimiento de José Mujica, su viuda y exvicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, habla en una entrevista con EFE sobre el legado del exmandatario, y las actividades organizadas por el Gobierno del izquierdista Yamandú Orsi para recordarlo.

(Vídeo)(Foto)

Podgorica (Montenegro).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Podgorica con el presidente de Montenegro, Jakov Milatovic.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- Manifestación nacional en Bélgica convocada por los sindicatos para protestar contra las políticas del gobierno liderado por el nacionalista flamenco Bart de Wever -bautizado como coalición Arizona-, en particular, las reformas en materia de pensiones, que se prevé provoque perturbaciones, entre otros, en el transporte aéreo.

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- Las universidades públicas argentinas convocan este martes a una ‘Marcha Federal Universitaria’ en reclamo de mayores fondos para las casas de altos estudios.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

La Paz.- Campesinos que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplen este martes su amenaza de «cercar» La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, mediante bloqueos de carreteras, mientras seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron una caminata desde el altiplano contra las políticas económicas anunciadas por el Ejecutivo.

(Vídeo)(Foto)

Montevideo.- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, se reúne en Montevideo con su homólogo argentino, Pablo Quirno.

(Vídeo)(Foto)

Montevideo.- El Parlamento de Uruguay homenajea a los exlegisladores Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruíz, opositores a la dictadura cívico-militar que fueron asesinados 50 años atrás en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor.

(Vídeo)(Foto)

Leipzig (Alemania).- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, participa en la conferencia de prensa anual de la aduana.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, interviene con un discurso en la Federación Alemana de Sindicatos(DGB), organización que celebra su 23º congreso.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- La fotógrafa mexicana Abril Rojas, integrante de la reciente flotilla con ayuda para Gaza interceptada por Israel, comenta a EFE lo sucedido en primera persona y denuncia un «secuestro» de más de un día por parte del Ejército israelí en el que asegura haber recibido malos tratos.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- Lanzamiento del proyecto ‘Soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del canal de Panamá- Inicio del programa Euroclima’, en el que participan la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) , que busca contribuir al incremento de la adaptación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático a través de la implementación de modelos de soluciones basadas en la naturaleza y la transición energética.

(Vídeo)(Foto)

Banda Aceh (Indonesia).- La Agencia de Comunicaciones del Gobierno de Indonesia (Bakom) ha registrado hasta el momento un total de 100 millones de pacientes atendidos en el programa de Chequeos Médicos Gratuitos (CKG) desde su implementación en 2025.

(Vídeo)(Foto)

Cannes (Francia).- El Festival de Cannes inaugura su edición número 79 con la entrega de una Palma de Oro de honor al cineasta neozelandés Peter Jackson y la proyección de la comedia francesa ‘La Vénus électrique’, de Pierre Salvadori.

(Vídeo)(Foto)

Cannes (Francia).- El jurado de la edición 79 del Festival de Cannes, presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook y con la actriz Demi Moore y el director chileno Diego Céspedes entre sus miembros, ofrece una rueda de prensa en la antesala de la inauguración del certamen.

(Vídeo)(Foto)

Cannes (Francia).- Se instala la alfombra roja de la edición 79 del Festival de Cannes.

(Vídeo)(Foto)

Viena.- Viena acoge hoy la primera semifinal del festival de Eurovisión, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento, y por la reciente polémica sobre la posible manipulación israelí del televoto en ediciones pasadas.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Rabat.- El histórico barrio de L’Océan, en la costa atlántica de Rabat, cambia de piel a golpe de excavadora. Sus calles, marcadas por la huella de los emigrantes y exiliados republicanos españoles, viven una rápida transformación dentro del amplio plan urbanístico que remodela la capital marroquí, una de las sedes del Mundial 2030.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- La NASA y SpaceX lanzan la misión 34 de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI), un lanzamiento no tripulado que llevará suministros, investigaciones científicas, suministros y equipos al laboratorio orbital.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- Comienza la novena edición de la Bogotá Fashion Week, que durante tres días reunirá a 145 marcas que participarán en 26 pasarelas para mostrar las novedades de la moda colombiana.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- La casa de subastas Sotheby´s presenta las cartas de amor recién descubiertas que el poeta John Keats escribió a su prometida Fanny Brawne, y que serán vendidas en Nueva York el próximo mes de junio.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- La Sociedad National Geographic celebra a los ganadores de su reto Slingshot Challenge donde jóvenes de entre 13 a 18 años proponen soluciones para abordar los problemas medioambientales más acuciantes del planeta, un mes antes de la apertura de su gran museo y proyecto educativo en Washington.

(Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.)- En su paso por la rica región de Véneto, Stanley Tucci no solo se enriqueció de una de las gastronomías más exquisitas del mundo, sino que además se adentra en la cara más amarga de Italia: la deshumanización del inmigrante. «Hay mucho odio hacia los migrantes y hacia el ‘otro’. Siempre hay un ‘otro’. Y es fácil crearlo, ya sea porque huyen de la pobreza, la guerra o el hambre», indica en una entrevista con EFE.

(Vídeo)(Foto)

San Juan.- El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión admite a EFE que prefiere que sus dos hijos no escuchen canciones suyas o de otro cantante «glorificando cosas malas», por lo que ahora opta por dedicarle más tiempo a componer temas positivos con una idea «sana».

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- La Orquesta Sinfónica del Congreso de Paraguay (Osic) presenta la ‘La oda a la alegría’ de la novena sinfonía de Beethoven, cantada íntegramente en idioma indígena guaraní.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York presenta a la prensa ‘For the win’, una exposición de objetos que abarca 150 años de excelencia en los deportes, con la participación de la estrella de fútbol americano Justin Tuck y la boxeadora olímpica Claressa Shields.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- Eddy Cue, el ejecutivo cubanoestadounidense de Apple que ayudó a cerrar un acuerdo millonario con la MLS y la nueva alianza de la compañía con la Fórmula Uno, aseguró en una entrevista con EFE que «el deporte en vivo vive su gran momento porque combina lo que las plataformas más buscan: emoción, celebridades, datos, comunidad y drama sin guión».

(Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, está listo para albergar los ocho partidos que recibirá del Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, dos eventos con los que la ciudad busca transformar su histórica dependencia del automóvil.

(Vídeo)(Foto)

San Antonio (EE.UU.) .- NBA. Playoffs: San Antonio Spurs Minnesota-Timberwolves.

(Vídeo)(Foto)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.