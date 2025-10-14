Martes, 14 de octubre de 2025 (07.30 GMT)

Jerusalén – La población gazatí regresa a sus poblaciones arrasadas tras la firma del acuerdo entre Hamás y el Gobierno de Israel, que ha comenzado el proceso de identificación de los cadáveres de rehenes devueltos el lunes, mientras espera la entrega del resto de cuerpos que todavía siguen en Gaza.

París.- El nuevo gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presenta este martes en consejo de ministros las grandes líneas de su proyecto de presupuestos para 2026 y se espera que clarifique si suspende la reforma de las pensiones como le exigen los socialistas durante su discurso programático ante la Asamblea Nacional.

Ciudad de México – El Gobierno de México informa sobre las labores de rescate y ayuda tras las catastróficas lluvias torrenciales que golpearon el centro del país y han dejado, por el momento, más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y decenas de miles de afectados.

Roma.- La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra en su sede de Roma la segunda jornada de su Foro para la Alimentación con la participación del presidente de Chile, Gabriel Boric, entre otras autoridades.

Luxemburgo.- Los ministros de Interior de la Unión Europea debatirán las últimas propuestas comunitarias para la expulsión de los migrantes irregulares y tratarán de alcanzar un acuerdo general parcial sobre una normativa para combatir los abusos sexuales a menores en internet.

Luxemburgo.- El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, atenderá a los medios de comunicación a su llegada a la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI)

Berlín.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato definitivo de la tasa de inflación germana en septiembre.

Atenas.- Grecia vive este martes su segunda huelga general en dos semanas, que ha sido convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley que amplía la jornada laboral a un máximo de 13 horas diarias.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita el estado federado de Brandenburgo en el marco de sus viajes a los diferentes estados federados, donde será recibido por el primer ministro, Dietmar Woidke, y se reunirá con miembros del gabinete regional, además de visitar una guardería en Potsdam centrado en la promoción temprana de las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el Instituto Hasso-Plattner donde se informará sobre proyectos de investigación.

Brasilia.- Reuniones de ministros y negociadores climáticos para acordar temas clave antes de la COP30, la conferencia de la ONU sobre cambio climático, que tendrá lugar en Belém, (Brasil), en noviembre.

Londres.- Acto en el Parlamento británico con el ministro de Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, organizado por Unidos contra Irán Nuclear (UANI, en inglés), donde se presentará por primera vez en Europa un dron de ataque iraní Shahed-136, adquirido en Ucrania por UANI, el mismo modelo que Rusia ha utilizado en ese país y en una reciente incursión en Polonia. (foto) (vídeo)

Lustica (Montenegro).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, visita Montenegro para reiterar el apoyo de la UE al proceso de adhesión de la región de los Balcanes Occidentales y su acceso gradual al Mercado Único.

Bruselas.- El Comité de Regiones de la Unión Europea celebra una sesión plenaria, en la que participarán el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mira, entre otros representantes de autoridades autonómicas y locales españolas.

Tegucigalpa.- Honduras acogerá la 99 reunión del Consejo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, un organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se analizarán los sistemas de protección infantil, primera infancia y salud mental infantil en la región.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV se reúne con el jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, sede de la República.

Roma.- El presidente chileno, Gabriel Boric, de visita en Italia, participará el martes en la ceremonia inaugural del ‘Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano’ que también organiza la FAO.

Bangkok – La empresa española Tuk Me ofrece en Bangkok el primer servicio de tuk-tuk premium, con rutas que recorren desde los principales templos de la ciudad hasta bares y rincones escondidos.

Fráncfort.- La escritora alemana Nora Haddada, autora de «Blaue Romanze» participa en la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort, junto al director de la institución, Jürgen Boos, y la presidenta de la Asociación de Libreros Alemanes, Karin Schmidt-Friedrichs.

Bogotá.- Entrevista con el director de cine colombiano César Acevedo, ganador del premio Caméra d’Or del Festival de Cannes en 2015, sobre su más reciente película, ‘Horizonte’.

Nueva York.- La bailaora de flamenco Siudy Garrido iniciará este 17 de octubre una gira en el Lincoln Center de Nueva York para celebrar sus 25 años de carrera, «de retos, de autosuperación» y sobre todo de amor al género que le inspira a seguir adelante, derrumbando barreras.

Hasrstad (Noruega).- La Marina alemana realiza maniobras militares en la ciudad noruega de Harstad.

Bruselas.- Huelga Nacional en Bélgica contra la política social del gobierno belga.

Berlín.- Encuentro de las facciones parlamentarias en el Bundestag.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a septiembre de 2025, después de que en agosto se registrase una inflación interanual del 33,6 %.

Morelia (México).- Los hermanos Arturo y Roy Ambriz, creadores de ‘Soy Frankelda’, hablan en una entrevista con EFE sobre el filme, que tuvo su estreno en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y es considerado el primer largometraje mexicano animado en ‘stop motion’.

Bogotá.- El cineasta colombiano César Acevedo, ganador del premio Caméra d’Or del Festival de Cannes en 2015, afirma en una entrevista con EFE que en su país la gente se ha acostumbrado tanto a la muerte que ha olvidado por momentos el valor de la vida, por lo que decidió hacer la película ‘Horizonte’ como un ejercicio de «humanización».

Arequipa (Perú).- El Instituto Cervantes presenta el ‘Diccionario Vargas Llosa’, un recopilatorio de términos y vocablos de la obra del premio Nobel recopilados por un amplio grupo de autores, en el marco del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebra en la ciudad peruana de Arequipa.

Arequipa (Perú) – La Casa Museo de Mario Vargas Llosa hace un relanzamiento del recorrido e instalaciones para conocer las instalaciones donde el premio Nobel de Literatura vivió durante su primer año de vida en Arequipa, en el marco de la celebración del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

París.- El Louvre dedica una exposición al pintor Jacques-Louis David (1748-1825), padre de la escuela francesa, con motivo del bicentenario de su muerte.

