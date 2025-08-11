Martha Grajales está presa en centro de Caracas donde fue negada su presencia, dice esposo

Caracas, 11 ago (EFE).- La activista de la ONG SurGentes Martha Grajales, cuyo paradero era denunciado como desconocido hasta este lunes, se encuentra recluida en un centro policial de Caracas, informó su esposo, Antonio González, quien aseguró que había visitado cuatro veces este lugar y le fue negada la presencia de su mujer, a quien consideraba hasta hoy en «desaparición forzada».

«El lugar en donde estuvo retenida desde el día viernes (cuando fue arrestada) hasta hoy es la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en (la zona de) Maripérez, lugar al que fuimos cuatro veces: el mismo día de la detención, el sábado y el domingo en dos ocasiones, y Martha Lía nos fue negada», subrayó González en un vídeo publicado por Provea, ONG de derechos humanos que acompaña el caso.

González informó que sostuvo una reunión con un defensor público «impuesto» a su esposa -acusada por la Fiscalía de los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación- y «no tuvo posibilidad de nombrar a su abogado de confianza pese a que ella lo solicitó».

«Exijo la comunicación con mi esposa», manifestó González y también pidió constatar la integridad física de ella.

La activista fue detenida el pasado viernes después de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, para rechazar la agresiones que sufrieron familiares de presos el martes, cuando hacían una vigilia afuera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, un hecho que solo ha reconocido públicamente hasta ahora la Defensoría del Pueblo. EFE

